PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

İyot eksikliği zeka geriletir

İyot eksikliği sonucunda çocuklukta hiperaktivite, dikkat bozukluğu ve zekada gerileme ortaya çıkıyor. Yetişkinlerde ise başlangıçta guatr olmak üzere birçok komplikasyona yol açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
İyot eksikliği zeka geriletir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İyot alımı, çocuklukta zeka gelişimi, yetişkinlerde ise tiroid fonksiyonu ve üreme sağlığı için vazgeçilmez oluyor. Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot alınmaması halinde tiroid bezinin kendisi ve nodül varsa nodüllerde büyüme izlenmesi durumunda bazı şikayetlerin de ortaya çıkabileceğini söylüyor. Kaya, "Tiroid hormonları öncelikle beyin olmak üzere vücutta pek çok başka organ ve yaşamsal süreçlerde önemli işlevlere sahip. Fakat iyot eksikliği sebebiyle kaslar, kalp, böbrek ve özellikle de gelişmekte olan beyin olumsuz etkilenebilir" diyor.

AZI DA ÇOĞU DA ZARAR
Eksikliği kadar iyot fazlalığının da insan sağlığına zararlı olabileceğini belirten Kaya, özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin belirtilen dozların üzerinde iyot kullanmamaları gerektiğinin altını çiziyor. İyot fazlalığının tiroidin papiler kanserine ve hipertiroidiye neden olabileceğinden iyot kullanımında mutlaka doktora danışılması gerektiğini ifade ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEM’in gözdesi terör devleti
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali sonrası İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!
Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?
İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM’de
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Dusan Tadic Avrupa’nın en skorer kanat oyuncusu oldu!
İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri! Adını Hamaney verdi füze savunma kalkanını yok etti
İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı! Başkent Tel Aviv’de büyük füze çukuru oluştu
TAKVİM Mourinho’nun şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına aldı!
Filistinli gençlerden İran’ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? O ülke kara donanmasıyla resmen ezdi geçti! 0,2269 güç endeksiyle...
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden
İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama
SON DAKİKA