Her 3 çocuktan biri kilolu: Sadece sağlık değil gelecekleri de tehlikede
Obezite, önlem alınmazsa pek çok soruna yol açıyor. Dr. Aysel Yıldız Boyraz, obezitenin yalnızca kilo fazlalığı değil, çocukların geleceğini tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söylüyor.
Giriş Tarihi:
Obezite, önlem alınmazsa pek çok soruna yol açıyor. Dr. Aysel Yıldız Boyraz, obezitenin yalnızca kilo fazlalığı değil, çocukların geleceğini tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söylüyor. Her 3 çocuktan biri fazla kilolu ya da obez olduğunu söyleyen Boyraz, "Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmeyle obezite sıklığı her geçen gün yükseliyor" diyor.