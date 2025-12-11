Obezite, önlem alınmazsa pek çok soruna yol açıyor. Dr. Aysel Yıldız Boyraz, obezitenin yalnızca kilo fazlalığı değil, çocukların geleceğini tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söylüyor. Her 3 çocuktan biri fazla kilolu ya da obez olduğunu söyleyen Boyraz, "Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmeyle obezite sıklığı her geçen gün yükseliyor" diyor.

