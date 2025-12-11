Hastalıkları kışkışlayın! Basit önlemler yeter
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Soner Demirel, kış hastalıkları grip, soğuk algınlığı, bronşiyolit, zatürre ve orta kulak iltihabının çoğunun basit önlemlerle engellenebileceğini belirtiyor. Çocukları koruyacak önlemleri sıralıyor: Eller en az 20 saniye sabunla yıkanmalı. Grip aşısı dışında pnömokok, Hib ve RSV aşıları da yapılmalı. Ev ve okul ortamları düzenli havalandırılmalı.