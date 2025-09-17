Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM’e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin

Hamilelik süreci, anne adayları için hem fiziksel hem de duygusal değişimlere neden oluyor.
Hamilelik süreci, anne adayları için hem fiziksel hem de duygusal değişimlere neden oluyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülçin Babayeva, anne adaylarının gebelikte dikkat etmesi gereken etkenleri TAKVİM'e açıkladı.
Gebelikte her annenin beslenme şeklinin değişebileceğini söyleyen Babayeva, "Her zaman önerim hastaların kendilerini dinlemesidir. Kendi vücudu, ona hangi yemekten sonra ağırlık, şişkinlik yaşadığını hissettirecektir. Gebelere önerim yemeklerden sonra nasıl hissettiklerine dikkat etmesi, bunları not alıp doktoruna söylemesi ve ona göre bir beslenme rutini oluşturulması yönündedir. Ayrıca sağlıklı diye önerdiğimiz bir besini gebe kadının mide-barsak sistemi hazmedemeyebilir." dedi.
Doğum şekline ilişkin de açıklamalarda bulunan Dr. Babayeva, "Her hastanın pelvis kemik yapısı, psikolojisi normal doğuma uygun olmayabilir. Doğumun şekli her kadına özel kalmalı, doktor ve anne adayı tarafından birlikte belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.
"BOL SU TÜKETİLMELİ"
Doğumdan sonra dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Babayeva, "Doğumdan sonra anne bol su tüketilmelidir. Doğumun ertesi gün korse kullanmalarını öneririm, bu karın kaslarına destek olduğu gibi estetik olarak da hastanın doğumdan önceki haline geri dönmesine fayda sağlıyor" diye konuştu.