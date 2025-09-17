Hamilelik süreci, anne adayları için hem fiziksel hem de duygusal değişimlere neden oluyor.

Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM'e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin. (AA)

Gebelikte her annenin beslenme şeklinin değişebileceğini söyleyen Babayeva, "Her zaman önerim hastaların kendilerini dinlemesidir. Kendi vücudu, ona hangi yemekten sonra ağırlık, şişkinlik yaşadığını hissettirecektir. Gebelere önerim yemeklerden sonra nasıl hissettiklerine dikkat etmesi, bunları not alıp doktoruna söylemesi ve ona göre bir beslenme rutini oluşturulması yönündedir. Ayrıca sağlıklı diye önerdiğimiz bir besini gebe kadının mide-barsak sistemi hazmedemeyebilir." dedi.