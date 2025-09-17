PODCAST CANLI YAYIN
Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM'e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülçin Babayeva, gebelik sürecinde annenin beslenmesinden doğum sonrası dönemine kadar dikkat edilmesi gereken noktaları TAKVİM’e anlattı: Önerdiğimiz besini gebe kadının mide-barsak sistemi hazmedemeyebilir. Hastalar kendilerini dinlemelidir.

17 Eylül 2025
Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM’e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin

Hamilelik süreci, anne adayları için hem fiziksel hem de duygusal değişimlere neden oluyor.

Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM'e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin. (AA)Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM'e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin. (AA)

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülçin Babayeva, anne adaylarının gebelikte dikkat etmesi gereken etkenleri TAKVİM'e açıkladı.

Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM'e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin. (AA)Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM'e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin. (AA)

Gebelikte her annenin beslenme şeklinin değişebileceğini söyleyen Babayeva, "Her zaman önerim hastaların kendilerini dinlemesidir. Kendi vücudu, ona hangi yemekten sonra ağırlık, şişkinlik yaşadığını hissettirecektir. Gebelere önerim yemeklerden sonra nasıl hissettiklerine dikkat etmesi, bunları not alıp doktoruna söylemesi ve ona göre bir beslenme rutini oluşturulması yönündedir. Ayrıca sağlıklı diye önerdiğimiz bir besini gebe kadının mide-barsak sistemi hazmedemeyebilir." dedi.

Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM'e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin. (AA)Hamileler dikkat! Beslenme önerilerini uzmanı TAKVİM'e anlattı: Kendi vücudunuzu dinleyin. (AA)

Doğum şekline ilişkin de açıklamalarda bulunan Dr. Babayeva, "Her hastanın pelvis kemik yapısı, psikolojisi normal doğuma uygun olmayabilir. Doğumun şekli her kadına özel kalmalı, doktor ve anne adayı tarafından birlikte belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

"BOL SU TÜKETİLMELİ"

Doğumdan sonra dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Babayeva, "Doğumdan sonra anne bol su tüketilmelidir. Doğumun ertesi gün korse kullanmalarını öneririm, bu karın kaslarına destek olduğu gibi estetik olarak da hastanın doğumdan önceki haline geri dönmesine fayda sağlıyor" diye konuştu.

