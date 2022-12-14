50 yaşından sonra sık görülen sarı nokta hastalığı körlüğe yol açıyor! İşte korunmanın yolları...

Göz hastalıkları, neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini düşürüyor. Bunların başında, toplumda sarı nokta hastalığı olarak da bilinen makula dejeneresansı geliyor. Özellikle 50 yaşından sonra görülen ve görme kayıplarına yol açan bu hastalıkta erken tedavi büyük önem taşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, en önemli risk faktörünün yaş ve genetik yatkınlık olduğunu söylüyor. Bunların yanı sıra güneş ışığı, sigara, kolesterol yüksekliği, obezite ve hipertansiyonun da sarı noktaya yol açtığını belirtiyor. Tanı ve tedaviyle ilgili önemli bilgiler veriyor.
RETİNAYI ETKİLER
Gözün arkasında yer alan retina tabakasının merkezi bölümünde bulunan, 5.5 mm çapındaki dairesel bölgeye sarı nokta deniyor. Merkezi görmeyi de işte bu bölge sağlıyor. Yaşla birlikte gözün en iç tabakası olan retinada metabolik artıkların birikmesi ve bu sebeple ortaya çıkan dolaşım problemi nedeniyle yeni damarların oluşması hastalığa yol açıyor.
BULANIK GÖRÜR
Sarı nokta hastaları evde kendi işlerini yapabiliyor. Ancak tek başına sokağa çıkamıyor, para ve yüz tanıyamıyor. Hastalığın yaş ve kuru olmak üzere iki türü bulunuyor. Kuru tipte hastalık hafif ve yavaş, yaş tipte ise daha hızlı ilerliyor. Sarı nokta hastalığının belirtileri arasında kırık veya dalgalı görme, okuma güçlüğü, renkleri mat görmek, baktığı noktayı bulanık görüp etrafını daha net görme yer alıyor.