50 yaşından sonra sık görülen sarı nokta hastalığı körlüğe yol açıyor! İşte korunmanın yolları...

Göz hastalıkları, neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini düşürüyor. Bunların başında, toplumda sarı nokta hastalığı olarak da bilinen makula dejeneresansı geliyor. Özellikle 50 yaşından sonra görülen ve görme kayıplarına yol açan bu hastalıkta erken tedavi büyük önem taşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, en önemli risk faktörünün yaş ve genetik yatkınlık olduğunu söylüyor. Bunların yanı sıra güneş ışığı, sigara, kolesterol yüksekliği, obezite ve hipertansiyonun da sarı noktaya yol açtığını belirtiyor. Tanı ve tedaviyle ilgili önemli bilgiler veriyor.