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    50 yaşından sonra sık görülen sarı nokta hastalığı körlüğe yol açıyor! İşte korunmanın yolları...

    Sarı nokta hastalığı, 50 yaşından sonra sık görülüyor. Tedavi edilmediğinde körlüğe yol açıyor! Hipertansiyon ve kolesterol hastalarında risk artarken korunmanın yolu balık, ceviz yemekten geçiyor.

    Gözümüzün yaşına bakmaz

    Göz hastalıkları, neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini düşürüyor. Bunların başında, toplumda sarı nokta hastalığı olarak da bilinen makula dejeneresansı geliyor. Özellikle 50 yaşından sonra görülen ve görme kayıplarına yol açan bu hastalıkta erken tedavi büyük önem taşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, en önemli risk faktörünün yaş ve genetik yatkınlık olduğunu söylüyor. Bunların yanı sıra güneş ışığı, sigara, kolesterol yüksekliği, obezite ve hipertansiyonun da sarı noktaya yol açtığını belirtiyor. Tanı ve tedaviyle ilgili önemli bilgiler veriyor.



    RETİNAYI ETKİLER
    Gözün arkasında yer alan retina tabakasının merkezi bölümünde bulunan, 5.5 mm çapındaki dairesel bölgeye sarı nokta deniyor. Merkezi görmeyi de işte bu bölge sağlıyor. Yaşla birlikte gözün en iç tabakası olan retinada metabolik artıkların birikmesi ve bu sebeple ortaya çıkan dolaşım problemi nedeniyle yeni damarların oluşması hastalığa yol açıyor.



    BULANIK GÖRÜR
    Sarı nokta hastaları evde kendi işlerini yapabiliyor. Ancak tek başına sokağa çıkamıyor, para ve yüz tanıyamıyor. Hastalığın yaş ve kuru olmak üzere iki türü bulunuyor. Kuru tipte hastalık hafif ve yavaş, yaş tipte ise daha hızlı ilerliyor. Sarı nokta hastalığının belirtileri arasında kırık veya dalgalı görme, okuma güçlüğü, renkleri mat görmek, baktığı noktayı bulanık görüp etrafını daha net görme yer alıyor.



        TANI NASIL KONUR?
        Sarı nokta hastalığı tanısında göz anjiyografisi (FFA) ve göz tomografisinin (OCT) kullanılıyor. Göz anjiyografisinde, kol damarlarından boyalı ilaç veriliyor ve göz damarlarından geçerken fotoğraflar alınıyor.



        BESLENME ÖNEMLİ
        Kuru tip sarı nokta tedavisi için vitamin desteği ve ultraviyole ışıklardan korunmak gibi önlemler alınıyor. Böylece hastalığın seyri yavaşlatılıyor. Akdeniz diyeti uygulanması da damar sağlığı açısından önem taşıyor. Yaş tip hastalığın tedavisinde ise yeni oluşan damarları yok etmek amaçlı çeşitli lazer uygulamalarının yanı sıra günümüzde sık olarak çeşitli göz içi ilaç enjeksiyonları uygulanıyor.



        ÖNLEMENİN 5 YOLU
        Uzmanlar, sarı nokta hastalığından korunmak için şunları öneriyor:
        Güneş gözlüğü kullanılmalı.
        Sigara, sarı nokta hastalığı riskini ciddi oranda arttırır. Mutlaka bırakmalı.
        Düzenli olarak egzersiz yapıp ideal kiloda kalınmalı.
        Meyve ve sebze ağırlıklı beslenilmeli.
        Düzenli aralıklarla balık tüketmeli. Balık ve ceviz Omega-3 açısından zengin gıdalardır. Bu gıdalar, sarı nokta hastalığı riskini azaltan antioksidanlar içerir.

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