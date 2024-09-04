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Glokomu yakından tanıyın! İşte bilinmesi gerekenler...

Glokom yani göz tansiyonu, görme kayıplarına yol açıyor. Düzenli kontrol ise hastalığın erken teşhisini kolaylaştırıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Glokomu yakından tanıyın! İşte bilinmesi gerekenler...

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Glokom, yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu göz içi basıncının görme sinirine zarar verecek kadar yükselmesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Yükselen göz içi basıncı görme sinirine baskı yapıp zarar vererek görme siniri hücrelerinin ölümüne neden oluyor.

Görme siniri hücreleri öldüğü zaman da kalıcı görme kaybı ortaya çıkıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan bu hastalıkla ilgili uyarıyor. Kapalı ve açık olmak üzere 2 türü bulunan glokomda bazı risk faktörleri etkili oluyor. Buna göre migren, miyopi, yüksek tansiyon, göz içi iltihabı, ailede glokom varlığı ve ileri yaş, riski artıran durumlar arasında yer alıyor.

ŞİFRE ERKEN TEDAVİ
Hastalık genellikle gözde ağrı, kızarıklık ve görmede ani azalma gibi şikayetlere yol açıyor. Çoğu zaman da sinsi ilerleyerek ancak kontrollerde tespit ediliyor. Bu nedenle düzenli kontrollerin aksatılmaması gerekiyor. Göz tansiyonunda genellikle ilaç tedavi uygulanıyor. Ömür boyu süren tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise lazer yapılıyor, çok daha ağır durumlarda göz içi glokom ameliyatları gerekebiliyor. Önlemenin mümkün olmadığı bu hastalıkta, erken tanı ve uygun tedavi ile tansiyonun görme sinirine zarar vermesi engelleniyor.

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