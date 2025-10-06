Gebeliğin şifresi ahududu!

Bilimsel araştırmalar, her 7 kadından birinin hamile kalmakta güçlük çektiğini gösteriyor. Dr. Semavi Ulusoy, gebe kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor:
BROKOLİ: Yumurtlama şansını artırıyor.
BRÜKSEL LAHANASI: Döllenmiş olan yumurtanın, rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.
LAHANA: Miyom oluşumunu engelliyor.
AHUDUDU: Yumurta kalitesini artırıyor.
BROKOLİ: Yumurtlama şansını artırıyor.
BRÜKSEL LAHANASI: Döllenmiş olan yumurtanın, rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.
LAHANA: Miyom oluşumunu engelliyor.
AHUDUDU: Yumurta kalitesini artırıyor.