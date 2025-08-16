Ev yapımı konservelerde ölümcül tehlike: Doğru sterilizasyon şart

Genellikle yaz aylarında hazırlanan konserveler, sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan bir bakterinin dikkat edilmediği takdirde ölüm riski taşıyor.

Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor: Sıcak dolum tercih edilmelidir. Malzemeleri öncelikli olarak steril hale getirmeliyiz. Ev ortamında bu sterilizasyonu kaynatarak yapabiliriz. Cam kavanozlar tercih edilmelidir. Cam kavanozlarımızı öncesinde kaynatalım, kapakları, paslanmamış, zedelenmemiş şekilde kapaklar tercih edelim." diyor.