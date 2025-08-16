PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Ev yapımı konservelerde ölümcül tehlike: Doğru sterilizasyon şart

Yaz aylarında sıkça hazırlanan konservelerde, dikkat edilmediğinde ölüm riski taşıyan bakteriler bulunabiliyor. Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, sıcak dolum yapılması, malzemelerin ve cam kavanozların sterilizasyonu ile paslanmamış kapak kullanımı gibi önemli hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Ev yapımı konservelerde ölümcül tehlike: Doğru sterilizasyon şart

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Genellikle yaz aylarında hazırlanan konserveler, sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan bir bakterinin dikkat edilmediği takdirde ölüm riski taşıyor.

Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor: Sıcak dolum tercih edilmelidir. Malzemeleri öncelikli olarak steril hale getirmeliyiz. Ev ortamında bu sterilizasyonu kaynatarak yapabiliriz. Cam kavanozlar tercih edilmelidir. Cam kavanozlarımızı öncesinde kaynatalım, kapakları, paslanmamış, zedelenmemiş şekilde kapaklar tercih edelim." diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Alaska’daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin’den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Trump Putin’i havalimanında karşıladı: Alaska’da iki kez tokalaştılar! Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan röportaj: Barış artık Zelenskiy ve Avrupa’nın sorumluluğunda
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa’da panik: İlk hamle The Economist’ten
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme bomba gibi düştü | En son İran’da görülmüştü
Rus gazetecilerin menüsünde Kievski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik Zelenskiy | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya’da Böcek soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Kocaeli’de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho’dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!