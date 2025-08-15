PODCAST CANLI YAYIN
Erken teşhis hayat kurtarıyor: Check-up önemini artırıyor

Dr. Utku Şenol, kalp, kanser ve diyabet gibi hastalıklarda erken teşhisin tedavi başarısını yükselttiğini vurguluyor. Düzenli check-up ile hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce yakalanabiliyor. 30-40 yaş arası kişilerin 2-3 yılda bir kontrol yaptırması öneriliyor.

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
Hastalıklarla mücadelede erken teşhis önem taşıyor. Dr. Utku Şenol, kalp kanser ve diyabette düzenli kontrole vurgu yapıyor.

Şenol, "Günümüzde hastalıkları tedavi etmekten çok, hasta olmadan erken dönemde teşhis koymak çok daha ön plana çıktı. Dünyada hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi şu an en popüler, en güncel, en etkili tedavi yöntemidir. Check-Up'ta daha öncesine ait bilinen bir hastalığı olmayan kişilerin, başta kanser olmak üzere, muhtemel bir hastalığını ortaya çıkmadan yakalıyoruz." diye konuşuyor.

Check up yaptırmanın herhangi bir yaşı olmadığını söyleyen Şenol, "30- 40 yaşına kadar 2 veya 3 yılda bir kez yapılabilir." diyor.

