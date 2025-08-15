Erken teşhis hayat kurtarıyor: Check-up önemini artırıyor

Hastalıklarla mücadelede erken teşhis önem taşıyor. Dr. Utku Şenol, kalp kanser ve diyabette düzenli kontrole vurgu yapıyor.

Şenol, "Günümüzde hastalıkları tedavi etmekten çok, hasta olmadan erken dönemde teşhis koymak çok daha ön plana çıktı. Dünyada hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi şu an en popüler, en güncel, en etkili tedavi yöntemidir. Check-Up'ta daha öncesine ait bilinen bir hastalığı olmayan kişilerin, başta kanser olmak üzere, muhtemel bir hastalığını ortaya çıkmadan yakalıyoruz." diye konuşuyor.

Check up yaptırmanın herhangi bir yaşı olmadığını söyleyen Şenol, "30- 40 yaşına kadar 2 veya 3 yılda bir kez yapılabilir." diyor.