Erkeklerin kabusu olan jinekomastiye dikkat!





SEDEFE YAĞ ÇEK!

En yaygın cilt rahatsızlıklarından sedef, neden olduğu kaşıntı ile biliniyor. Uzmanlar, sedefin neden olduğu şikayetleri azaltacak yağları sıralıyor: HİNDİSTAN CEVİZİ: Sedefin neden olduğu ağrıyı hafifletir.

ÇAY AĞACI ÖZ YAĞI: Kaşıntıyı keser. Ancak fazla kullanmamak gerekir.

HİNT YAĞI: Kuruyan sedefli bölgeyi nemlendirir.

LAVANTA: Kaşıntıyı azaltır. Ancak hamilelerin kullanmaması gerekir.

SARDUNYA: İltihabı azaltır. NANE: Kaşıntı ve ağrıyı hafifletir.

ARGAN YAĞI: Cildi nemlendirir. Cilt üzerindeki iltihabı alır. Kızarıklık ve kuruluğu da azaltır.



HER ŞEYE MAYDANOZ

Salataları lezzetlendiren maydanoz, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarını önler.



KEKİK AĞRI KESER

Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cildi korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Adet sancısını dindirir.



AKLIN YOLU SEMİZOTU

Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve kanı temizler. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Enerji verir.

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