Erkeklerin kabusu olan jinekomastiye dikkat!

Meme büyümesi, erkeklerde de ortaya çıkıyor. Jinekomasti denilen bu durum, erkeklerin yüzde 50'sinde görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, bu durumun cinsel hormonlarındaki dengesizlikten kaynaklandığını belirtiyor. "Jinekomastinin tipleri 3 ana grupta değerlendirilir. Birincisi, glandüler tip (süt bezi büyümesine bağlı), ikincisi miks tip (diğer ikisinin karma olarak olduğu), üçüncüsü lipomatöz tiptir (yağ dokusu artışına bağlı). Glandüler tipte büyümeyi gerçek meme dokusu meydana getirirken, lipomatöz tipte memenin yağ dokusu oluşturmaktadır. Mikst (karışık) tipte ise hem meme dokusu artışı hem de yağ dokusu artışı birlikte görülür ve çoğunlukla hastalarda mikst tip jinekomasti olarak meydana çıkar" diyor. Tedavisiyle ilgili şu bilgileri veriyor: "Jinekomastinin cerrahi dışında bir tedavisi yoktur. Diğer tedavilerle, altta yatan sorunun tedavisi yapılır. Yağlanma bozukluğundan kaynaklanan yalancı jinekomastinin kilo verilerek azaltılması mümkün olabilir. Aynı zamanda spor yapılır ise göğüs kaslarını geliştirmek faydalı olabilir.
MİGRENİN ÇARESİ MUTFAKTA
Migren, neden olduğu baş ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Özellikle yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde 'migren atakları' da kendini belli ediyor. Uzmanlar, besinlerden destek almak gerektiğini söylüyor. "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Günde 2-2.5 litre su için" önerisinde bulunuyor. Ağrıları dindirmek için de ananas, marul, kereviz ve limonu tavsiye ediyor.
SEDEFE YAĞ ÇEK!
En yaygın cilt rahatsızlıklarından sedef, neden olduğu kaşıntı ile biliniyor. Uzmanlar, sedefin neden olduğu şikayetleri azaltacak yağları sıralıyor: HİNDİSTAN CEVİZİ: Sedefin neden olduğu ağrıyı hafifletir.
ÇAY AĞACI ÖZ YAĞI: Kaşıntıyı keser. Ancak fazla kullanmamak gerekir.
HİNT YAĞI: Kuruyan sedefli bölgeyi nemlendirir.
LAVANTA: Kaşıntıyı azaltır. Ancak hamilelerin kullanmaması gerekir.
SARDUNYA: İltihabı azaltır. NANE: Kaşıntı ve ağrıyı hafifletir.
ARGAN YAĞI: Cildi nemlendirir. Cilt üzerindeki iltihabı alır. Kızarıklık ve kuruluğu da azaltır.
HER ŞEYE MAYDANOZ
Salataları lezzetlendiren maydanoz, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarını önler.
KEKİK AĞRI KESER
Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cildi korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir. Adet sancısını dindirir.
AKLIN YOLU SEMİZOTU
Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve kanı temizler. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Enerji verir.