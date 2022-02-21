Erkekler büyük riskte! Kolesterol, karaciğer yağlanması ve kolon kanseri her an kapınızı çalabilir

Kaliteli ve uzun yaşamın yolu, hem sağlıklı beslenmekten hem de kontrolleri düzenli yaptırmaktan geçiyor. Özellikle bazı hastalıklar, erkekleri tehdit ediyor. Hastalıkların erken teşhisi ise iyileşme şansını artırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, erkekleri etkileyen hastalıklar ve erken teşhis için yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor.
35'TEN SONRA GEREKLİ: Genel sağlık durumunun belirlenmesinde tam kan sayımı önem taşıyor. Bu testlerde vücudun vitamin, mineral, kan şekeri, kolesterol ve hormonal durumuna bakılıyor. Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Bu nedenle 35 yaş üstü erkeklerin kolesterol testlerine baktırması gerekiyor. Yine diyabet, erkeklerde daha sık görülüyor. Erken teşhisi sayesinde şikayetler büyük ölçüde azalıyor. Araştırmalar; diyabet öncesi tarama, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizin diyabet gelişimini önleyeceğini gösteriyor.
PROSTAT KAPIDA: İlerleyen yaşla birlikte prostat hacmi büyüyor. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerin her yıl prostat kanseri taraması için Prostat Spesifik Antijeni (PSA) testi ve rektal kontrollerini yaptırması gerekiyor. Erken aşamada belirlenen hastalıkta, tedavi şansı da yükseliyor.