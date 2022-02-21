Erkekler büyük riskte! Kolesterol, karaciğer yağlanması ve kolon kanseri her an kapınızı çalabilir





DÜZENLİ KONTROL ŞART

Belirli aralıklarla check-up yaptırmak sağlıklı hayat için önem taşıyor. Bu sayede birçok hastalık erken teşhis ediliyor. Düzenli yapılan taramalar hastalıkların risklerini ortaya çıkarılabiliyor. Bir hastalık ne kadar erken tespit edilirse, iyileşme şansı o kadar yüksek oluyor.

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