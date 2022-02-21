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    Erkekler büyük riskte! Kolesterol, karaciğer yağlanması ve kolon kanseri her an kapınızı çalabilir

    Kolesterol, karaciğer yağlanması ve kolon kanseri erkekleri tehdit ediyor. Uzmanlar, düzenli doktor kontrolü ve kan testlerinin yapılmasını öneriyor.

    Sağlığınızı görmemezlik etmeyin!

    Kaliteli ve uzun yaşamın yolu, hem sağlıklı beslenmekten hem de kontrolleri düzenli yaptırmaktan geçiyor. Özellikle bazı hastalıklar, erkekleri tehdit ediyor. Hastalıkların erken teşhisi ise iyileşme şansını artırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursal Filorinalı Konduk, erkekleri etkileyen hastalıklar ve erken teşhis için yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor.



    35'TEN SONRA GEREKLİ: Genel sağlık durumunun belirlenmesinde tam kan sayımı önem taşıyor. Bu testlerde vücudun vitamin, mineral, kan şekeri, kolesterol ve hormonal durumuna bakılıyor. Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Bu nedenle 35 yaş üstü erkeklerin kolesterol testlerine baktırması gerekiyor. Yine diyabet, erkeklerde daha sık görülüyor. Erken teşhisi sayesinde şikayetler büyük ölçüde azalıyor. Araştırmalar; diyabet öncesi tarama, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizin diyabet gelişimini önleyeceğini gösteriyor.



    PROSTAT KAPIDA: İlerleyen yaşla birlikte prostat hacmi büyüyor. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerin her yıl prostat kanseri taraması için Prostat Spesifik Antijeni (PSA) testi ve rektal kontrollerini yaptırması gerekiyor. Erken aşamada belirlenen hastalıkta, tedavi şansı da yükseliyor.



        OBEZİTEYE DİKKAT: Vücut ağırlığının aşırı yağ dokusu birikimine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu durum, diyabet, kalp hastalıkları ve kansere zemin hazırlıyor. Kilonun boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanan vücut kitle indeksinin 30'u geçmemesi gerekiyor.



        KARACİĞER YAĞLANMASI RİSKLİ: Fazla kilo, diyabet, kolesterol kan yağlarını yükseliyor. Bu durum karaciğer hasarı, karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri nedenleri arasında yer alıyor. Obezitenin dünyada giderek artması karaciğer yağlanması gibi hastalıkları beraberinde getiriyor.



        KOLON KARSERİ 40'I BEKLER:
        Kolon kanseri, erkeklerde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. 40 yaşından sonra risk 2 kat artıyor. 50-70 yaş grubunun her 10 yılda bir kolonoskopi yaptırması öneriliyor.



            DÜZENLİ KONTROL ŞART
            Belirli aralıklarla check-up yaptırmak sağlıklı hayat için önem taşıyor. Bu sayede birçok hastalık erken teşhis ediliyor. Düzenli yapılan taramalar hastalıkların risklerini ortaya çıkarılabiliyor. Bir hastalık ne kadar erken tespit edilirse, iyileşme şansı o kadar yüksek oluyor.

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            Haberler Sağlık Erkekler büyük riskte! Kolesterol, karaciğer yağlanması ve kolon kanseri her an kapınızı çalabilir
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