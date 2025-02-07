Elektronik sigara kısırlığa davetiye çıkarıyor!

Son yıllarda kısırlık gittikçe artıyor. Kadın erkek demeden herkesi vuruyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen özellikle erkekleri bekleyen tehlikeye dikkat çekiyor.

Şunları söylüyor: Erkeklerde kısırlığın sebepleri arasında pek çok faktör yer alırken; elektronik sigara da risk faktörleri arasında bulunuyor. e-sigara kullanımı hem erkek cinsel sağlığını olumsuz etkiliyor, hem de erkek kısırlığını artırıyor.

Çocuk sahibi olmaya çalışan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen erkeklerin sigara kadar elektronik sigaralardan da uzaklaşması gerekiyor. Ayrıca elektronik sigaranın sperm DNA hasarını da arttırdığı saptanmıştır.