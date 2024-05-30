’Ekran’ baskısı!

Kidzania İstanbul ile FutureBright kapsamlı bir araştırma yaptı. Çalışmada, bölge temsiliyetine uygun olarak yaşları 6 ile 14 arasında değişen çocuklar ve ebeveynleri ile görüşüldü. Çocukların hayal güçleri, meslek tercihleri ve dünyaya bakış açılarını derinlemesine ele aldı. Çocuklar ile teknoloji arasındaki ilişkiye de yakından bakan araştırmadan önemli verilen çıktı. Buna göre çocuklar, günde 163 dakika ekran başında geçiriyor. Sonuçlara göre Türkiye'de çocuklar günün ortalama 163 dakikasını ekran başında geçiriyor. Çocuk yaşı arttıkça ekran kullanım süresi de artış gösteriyor. Türkiye'deki her 5 çocuktan 4'ü tablet ve/ veya telefon kullanıyor.

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