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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopozda beslenme

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu 28 Nisan 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Menopozda beslenme

    58 yaşındayım. 3 yıldır menopozdayım. Sizin daha önce önerdiğiniz bitkisel tariflerle çok rahatlamıştım. Şimdi ne yapmalıyım?
    Birçok hastalığın veya menopoz gibi bedensel farklılığın bitkisel ilaçlarla veya bitkisel özlerle tedavisi mümkün... Bütün dünya fitoterapi dediğimiz bu bilimsel tedavilerle fayda buluyor. Kişilerin bedenlerine, yaşlarına, hastalıklarına, kullandığı ilaçlar, alerjilerine göre tedaviler düzenlenir. Tedavi kişiden kişiye farklılıklar gösterir.



    FAZLASI DA ZARARLI
    Hocam ben sebze meyve yemeyi çok severim. Takviye olarak C vitamini kullanmam gerekir mi? Arkadaşım sebzeleri çok pişirme vitamini gider dedi. Doğru mu?
    Yarısı doğru yarısı yanlış. Sebze meyve pişirmeye tabi olursa C vitamin değerleri azalır. Hatta yüzde 70'lere kadar C vitamini kaybolabilir. Sebze ve meyveleri pişirme işleminden hemen önce kesin. Buhardadüdüklü tencerede kısa süreli ısıtma uygulamaları idealdir. Bu şekilde C vitamini kalmaya devam edin.



    20 DAKİKADA BİR YÜRÜ
    Masa başı iş yapıyorum. Belim bacaklarım ağrımaya başladı. İş yerinde hareket için önerileriniz var mı?
    Var. 20 dakikada bir ara verip ekrandan uzaklaşın. El kol bacak hareketlerini gelişigüzel rahatlatıcı sallamalar, düzensiz şekilde hareketler olarak 3-5 dakika yapın. en az 90 dakikada bir mutlaka en az 5 dakikalık iş yeri içinde yürüyüşler uygulayın. Yeterince su için. Tuvalete gitmeyi unutmayın.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopozda beslenme
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