Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopozda beslenme

FAZLASI DA ZARARLI

Hocam ben sebze meyve yemeyi çok severim. Takviye olarak C vitamini kullanmam gerekir mi? Arkadaşım sebzeleri çok pişirme vitamini gider dedi. Doğru mu?

Yarısı doğru yarısı yanlış. Sebze meyve pişirmeye tabi olursa C vitamin değerleri azalır. Hatta yüzde 70'lere kadar C vitamini kaybolabilir. Sebze ve meyveleri pişirme işleminden hemen önce kesin. Buhardadüdüklü tencerede kısa süreli ısıtma uygulamaları idealdir. Bu şekilde C vitamini kalmaya devam edin.