Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim çok mutsuz

İSTEKLİ ANCAK...

Askerden gelir gelmez ailem ısrar etti. Ben de evlendim. 2 aydır evliyiz. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Düşündükçe başım ağrıyor. Ne yapmalıyım?

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da hafif kadın olmaz. Neticede eşisin. Tabii ki ikinizle ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum, güven varsa daha iyi yaşanır. Cinsel ilişki haz, hoşluk, keyif içerir. Netice de insan haz, hoşluk, keyif içeren anları tekrar tekrar yaşamak isteyebilir. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Streste başlayan baş ağrıların için muayene ol. Hipertansiyon, sinüzit, şeker düzensizlikleri ve beyin hastalıkları gibi durumlarda baş ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.