Doğal mucize! Akçağaç şurubu Alzheimer tedavisine yardımcı oluyor





ÇAY AĞACI YAĞI NASIRIN İLACI

Nasır, ayakları vuruyor. Günlük hayatı huzursuz ediyor. Basit ve doğal yöntemler ise nasıra iyi geliyor. İşte o doğal yöntemlerden bazıları:

Elma sirkesi: Bir pamuk yardımıyla nasırın üzerine koyun. Bir gece boyunca beklettikten sonra sabah çıkarın ve nasırın olduğu bölgeyi temizleyin.

Sarımsak: Anti-mikrobiyal özelliği bulunan sarımsak, nasıra karşı kullanılan doğal yöntemler arasında yer alır. Ezilen bir diş sarımsak nasırlı bölgeye konulur ve üzeri bandajla sarılır. Böylelikle nasır yumuşayarak tedaviye katkıda bulunur.

Hint yağı: Ayaklar sirkeli suda bekletildikten sonra Hint yağı sürülür. Hint yağı ve sirkeden oluşan karışım, nasırın boyutunun küçülmesini sağlar.

Papatya çayı: Papatya kurularıyla hazırladığınız çayı nasırın üçerine sürün. Bu şekilde nasır yumuşar.



EGZAMAYA KURU KAYISI

Kayısı, kansızlığı bitirir. Kırmızı kan hücrelerini artırır. Egzama şikayetlerini azaltır. Kan şekerinin aniden yükselmesini önler.



KIVI YE DÖKÜLMEYI ÖNLE

Kivi, kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini ve erken beyazlamasını engeller.



MİMDE DOSTU YER FISTIĞI

Yer fıstığı, kolon kanseri riskini azaltır. Sinir sistemini güçlendirir ve Alzheimer'dan korur. Mide kanserine karşı koruma sağlar.



SAĞLIKTAN DÖNMEYİN

Bel ağrısı, toplumda en sık görülen ağrıların başında geliyor. Uzm. Dr. Neslihan Kurt Oktay, günlük hareketlere dikkat çekiyor. "Ani yana eğilme ve dönme hareketi Maigne Sendromu adlı bel ağrısına yol açıyor. Bu nedenle günlük aktivite sırasında ani hareketlerden uzak durmak gerekiyor" diye konuşuyor.

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