Cilt sağlığını korumanın yolu bağırsaklardan geçiyor

Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı, bağırsak florasında bulunuyor. Burada meydana gelen dengesizlikler ve hastalıklar zincirleme bir şekilde bağışıklık sistemini ve tüm vücudu etkiliyor. Vücudu saran ve dış etkilerden koruyan cilt de bu süreçten etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı, probiyotiklerin cilt sağlığı üzerindeki etkisine değiniyor.