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Bel ve boyun ağrılarını rahatlatmanın yolları!

Bel ve boyun ağrıları, fiziksel ve psikolojik kayıplara yol açabiliyor. Doç. Dr. Mehmet Ağırman, ağrıları hafifletmek için yürümek ve kısa süreli uzanmayı öneriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Bel ve boyun ağrılarını rahatlatmanın yolları!

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Bel ve boyun ağrıları, fiziksel ve psikolojik kayıplara neden oluyor. Ağrılar kollara, bacaklara ve başa da yayılabiliyor. Kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Doç. Dr. Mehmet Ağırman, bel ve boyun ağrılarını rahatlatmak için iki yöntem olduğunu belirtiyor.

"Birincisi yürümek iken, ikincisi düz bir zeminde kısa süreli uzanmaktır. Sert zemin üzerinde sırt üstü 5-10 dakikalık uzanmalar omurga ve kasların doğru postürü bulması açısından faydalı olabilir. Ancak 15 dakikayı geçmemesi gerekir" diye konuşuyor.

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