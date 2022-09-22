Bebeklerde bile görülebiliyor! Romatizma göze hatta kalbe zarar verebiliyor

Romatizma, günümüzde ileri yaşın yanı sıra çocuklarda hatta bebeklerde bile görülebiliyor. Ülkemizde son derece yaygın olan bu hastalıkta genetik faktörler de etkili oluyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, romatizmanın ilerleyen süreçte göz, kalp, akciğer ve böbrek gibi hayati organlara da zarar verebileceğini söylüyor.
TEDAVİSİ VAR
Romatizma, genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastalık daha şiddetli seyredebiliyor. Dr. Dörtbaş, "Hastalık çoğu kişi tarafından basit görülüyor ancak tedavi gecikebiliyor. Aksi halde eklem tutulmasına ve hasara bağlı fonksiyon kaybı ve kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına sebep olur" diyor. Hastalığın eklemlerde şişliğe de neden olduğunu belirten Dr. Dörtbaş, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: İlaç tedavisi uygulanırken hastalığın şiddetine bağlı olarak doz dengelemesi yapılır. Hastalığın tekrardan alevlenebileceği ihtimaline karşı sürekli kontrol edilmelidir. Diz ve kalça bölgelerinde oluşan iltihaplı romatizmalarda hasar çok fazla ise proteze ihtiyaç duyulabilir.
FITIK RİSKİ GÖBEKLE BÜYÜR!
Bacaklarda veya ayaklarda karıncalanma, hareket ederken zorlanma ve ağrı... Tüm bunlar toplumda sık görülen bel fıtığının belirtileri arasında yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, fazla kilonun fıtık riskini artırdığına dikkat çekiyor. Tanı ve tedavi hakkında şu bilgileri veriyor: Bel fıtığının tanısı, Fizik Tedavi veya Beyin Cerrahi uzmanı tarafından yapılan muayene ile konulur. Gerekirse röntgen, MRI, BT ve EMG çekilmesi gerekir. Bel fıtıklarının çok büyük çoğunluğu ameliyatsız iyileşir. Hastanın tedaviye cevap vermediği durumlarda ise cerrahi değerlendirilir.
YUMURTA KIR KEMİKLERİ KIRMA
Kolajen, vücudun yapı iskeletinin hammaddesini oluşturuyor. Cildi besleyen ve gençleştiren etkisiyle kadınlar tarafından önemseniyor. Dyt. Emel Terzioğlu Arslan, kolajenin cildin daha sıkı ve gergin olmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Kolajen üretimini artıran besinleri sıralıyor: Yumurta, tavuk, balık, yeşil sebzeler, ahududu, nar, turunçgiller, süt ve süt ürünleri, soğan, sarımsak, pırasa ve kereviz...
ŞiFA Z'İNCİR'İ
İncir demir, kalsiyum, potasyum ile , B1, B2, B6 vitaminleri içeriyor. Dyt. Deniz Uzunoğlu, günde 2 adet incir tüketilmesini öneriyor. Bu mucize meyvenin faydalarını şöyle sıralıyor:
Beyin sağlığını destekler. Öğrenmeyi ve hafızayı da güçlendirir.
Bolca lif içerir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır.
Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.
Kalp dostudur. Kolesterolü dengeler.
Yaşlanmayı engeller.
Kemikleri güçlendirir.