PODCAST CANLI YAYIN

Baş ağrısına doğal çözüm!

Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. İşte ağrının kesilmesinde etkili olan besinler...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Baş ağrısına doğal çözüm!

HEMEN herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:

YEŞIL SEBZELER: Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir,

FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletir. MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.

TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.

ACI BIBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.

ZENCEFIL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migrenle savaşır

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Hem umut oldu hem kahraman! Bursalı şehit Ramazan Yağız kök hücre bağışıyla hayat kurtarmış!
Türk Telekom
Son dakika: İstanbul Kağıthane'de patlama: Ölü ya da yaralı var mı? Patlama anı görüntüsü kamerada
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev
Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Son dakika: Muazzez Abacı'nın vefatında acı detay! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Sanat camiası böyle veda etti: Demet Akalın, Ebru Gündeş...
Oval Ofis'te gülümseten anlar: Trump ve Şara'nın sohbeti sosyal medyayı salladı | 'Co' diye seslendi
Annesine "şehit olacağım" demiş | Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca'nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı
TFF'den bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı