Baş ağrısına doğal çözüm!

HEMEN herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:
YEŞIL SEBZELER: Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir,
FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletir. MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.
TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.
ACI BIBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.
ZENCEFIL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migrenle savaşır