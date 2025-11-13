Baş ağrısına doğal çözüm!

HEMEN herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:

YEŞIL SEBZELER: Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir,

FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletir. MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.

TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.

ACI BIBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.

ZENCEFIL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migrenle savaşır