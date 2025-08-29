PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Bağışıklığın şifresi: Doğru beslen, derin uyu, hareket et

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, sağlıklı bir beden ve güçlü bir bağışıklık sistemi için 4 altın kuralı açıkladı: Doğal beslenme, temiz hava, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku… Bu dört unsurun ihmali, vücudu hastalıklara açık hale getiriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Bağışıklığın şifresi: Doğru beslen, derin uyu, hareket et

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlıklı bedenin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çakar, güçlü bağışıklığın şifresini açıklıyor:

SAĞLIKLI GIDA: Gıdalar, katkısız ve koruyucusuz olmalı. Abur cubur ve atıştırma tarzı beslenmeden kaçınılmalı.

TEMİZ HAVA: Solunan kirli hava akciğer ve kana geçerek sağlığımızı olumsuz etkiler.

EGZERSİZ: Hareket etmek kas aktivitesini arttırır, yağ yakımını hızlandırır. Ruhsal olarak da faydası vardır.

KALİTELİ UYKU: Gece uykusu mutlaka alınmalı. Karanlık ortamda uyunmalı, cep telefonu ve mobil cihazlar uzak tutulmalıdır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Bakan Fidan’dan terör devleti İsrail’e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Türk Telekom
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru açtırıldı
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Kartal’dan Avrupa’ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan’da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!