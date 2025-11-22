Ayak ağrıları uygun olmayan ayakkabılarla artıyor

Ayak ağrısı, günümüzde sık görülüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zeki Karaoğlan, "Yürüme ve denge problemleri, uygun olmayan, özellikle dar ayakkabı giyilmesi, uzun süre ayakta kalma, uzun yürüyüş ve koşular ayak ağrılarının en yaygın sebeplerindendir. Ayak ağrıları yaşa ve ağrıyan bölgeye göre değişen nedenlerden kaynaklanabilir. Ayak sağlığına özen göstermek, yaşam boyunca süren bir alışkanlık olmalıdır" diyor.