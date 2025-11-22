Ayak ağrıları uygun olmayan ayakkabılarla artıyor
Op. Dr. Mehmet Zeki Karaoğlan, dar ayakkabılar, uzun süre ayakta kalma ve yoğun yürüyüşlerin ayak ağrısının en yaygın nedenleri arasında olduğunu belirterek ayak sağlığının yaşam boyu korunması gerektiğini vurguladı.
Ayak ağrısı, günümüzde sık görülüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zeki Karaoğlan, "Yürüme ve denge problemleri, uygun olmayan, özellikle dar ayakkabı giyilmesi, uzun süre ayakta kalma, uzun yürüyüş ve koşular ayak ağrılarının en yaygın sebeplerindendir. Ayak ağrıları yaşa ve ağrıyan bölgeye göre değişen nedenlerden kaynaklanabilir. Ayak sağlığına özen göstermek, yaşam boyunca süren bir alışkanlık olmalıdır" diyor.