Astım riski göbekle büyür

Astım, günümüzde yetişkinler kadar çocukları da etkiliyor. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürük gibi şikayetlere yol açıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, astımı tetikleyen zararlı alışkanlıkları sıralıyor...



- Tütün ürünleri: Bilimsel araştırmalar, tütün ve türün ürünlerinin astım açısından risk oluşturduğunu gösteriyor. Sigara dumanı hem çocukluk astımına neden oluyor hem de hastalığı alevlendiriyor.



- Klima: Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklardan korunmak için kullanılan klima, tehlike saçıyor. Astım krizlerini tetikliyor. Bu nedenle gerekli filtre bakımlarının yapılması gerekiyor.



- Solunum yolu enfeksiyonları: Viral enfeksiyonlar çocukluk çağı astım riskini artırıyor. Astımı da ciddi ölçüde tetikliyor.



- Mesleki faktörler: Astım endüstrileşmiş ülkelerdeki en yaygın solunum sistemi hastalığı olarak ilk sırada yer alıyor. Boya işleri, fırıncılık, sağlık, kozmetik sektöründe çalışanlar risk taşıyor.

- Obezite: Çağın vebası olarak gösterilen obezite de astım için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Obez astımlıların yakınmaları fazla olduğu gibi, solunum fonksiyonları daha düşük oluyor ve daha sık atak geçiriyor. İlaçlara yanıtları da daha güç olabiliyor.