SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Astım riski göbekle büyür

Nefes darlığı ve öksürük, astımı işaret ediyor. Hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit eden bu hastalık ihmale gelmiyor. Uzmanlar uyarıyor: Kilolular risk altında!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Astım riski göbekle büyür

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Astım, günümüzde yetişkinler kadar çocukları da etkiliyor. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürük gibi şikayetlere yol açıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, astımı tetikleyen zararlı alışkanlıkları sıralıyor...

- Tütün ürünleri: Bilimsel araştırmalar, tütün ve türün ürünlerinin astım açısından risk oluşturduğunu gösteriyor. Sigara dumanı hem çocukluk astımına neden oluyor hem de hastalığı alevlendiriyor.

- Klima: Özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklardan korunmak için kullanılan klima, tehlike saçıyor. Astım krizlerini tetikliyor. Bu nedenle gerekli filtre bakımlarının yapılması gerekiyor.

- Solunum yolu enfeksiyonları: Viral enfeksiyonlar çocukluk çağı astım riskini artırıyor. Astımı da ciddi ölçüde tetikliyor.

- Mesleki faktörler: Astım endüstrileşmiş ülkelerdeki en yaygın solunum sistemi hastalığı olarak ilk sırada yer alıyor. Boya işleri, fırıncılık, sağlık, kozmetik sektöründe çalışanlar risk taşıyor.

- Obezite: Çağın vebası olarak gösterilen obezite de astım için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Obez astımlıların yakınmaları fazla olduğu gibi, solunum fonksiyonları daha düşük oluyor ve daha sık atak geçiriyor. İlaçlara yanıtları da daha güç olabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de disiplinlik olanlar soluğu Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı! İmza kampanyası ve rapor iddiası... Hedef ’seçimli’ tüzük kurultayı
Emeklilerin maaş hesabı tamam: e-Devlet’e yeni ek ödemeler girildi! Ne kadar alınacağı nasıl görülecek? Örnekleriyle yeni aylıklar
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet çarkı! Kira, kredi kartı borcu, kasko... Hepsini iş adamına ödetmiş | WhatsApp’ta para trafiği
Takvim.com.tr dosyasını açtı | Fransa’ya Türk düşmanı-terör destekçisi lider: Jean-Luc Mélenchon aslında kimdir? PKK hayranı, Öcalan...
Ordu, Samsun ve Muş’ta şiddetli yağış sele neden oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Meteoroloji’den kritik uyarı...
Vincenzo Montella ile yola devam edilmeli mi? TAKVİM’in usta yazarlarından flaş sözler...
Fransa’da sandık çıkış anketleri belli oldu! İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi | Başbakan Gabriel Attal’dan flaş karar
Başkan Erdoğan’dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı’ya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar
Ünlüler sitesi fena karıştı: Serdar Bilgili’nin yeğeni Şebnem Ercantürk’e kiracı şoku!
Kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Irak’ın kuzeyinde kalleş terör örgütüne ağır darbe
Beşiktaş’tan 5 transfer birden! Taraftarlar bayram edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! Yarışmacı geceye damga vurdu I 200 bin TL’lik soruya dört joker hakkıyla geldi ama olanlar oldu
Tel Aviv’de kafesli protesto! Onlarca İsrailli, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü: Sen baştasın, sen suçlusun
Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Mustafa Taş’ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivan oldu
SON DAKİKA