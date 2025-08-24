PODCAST CANLI YAYIN
Aspirin yaşlılarda kansızlığa neden oluyor

18 binden fazla kişiyle yapılan araştırmada, aspirin kullanan 65 yaş üstü bireylerde anemi riskinin yüzde 20 daha fazla olduğu tespit edildi.

Avustralya ve ABD'li 18 binden fazla 65 yaş ve üzerindeki kişiler, 5 yıl boyunca gözlemlendi. Doktorlar, her yıl söz konusu kişilerin kan hücrelerinde demiri depolayan ferritin proteini ve hemoglobin oranını düzenli olarak kontrol etti. Araştırmada, aspirin kullananlarda, kanda oksijenin taşınmasına yardımcı olan hemoglobin seviyelerinin düşük olduğunun gözlemlenmesinin yanı sıra halk arasında kansızlık adıyla bilinen anemi oluşma riskinin, aspirin kullanmayanlara oranla yüzde 20 fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, ayrıca, tesirsiz ilaç kullananların yüzde 20'sine oranla, aspirin kullanan ileri yaştakilerin yüzde 24'ünde 5 yıl içinde anemi oluşabileceğine de dikkati çekti.

