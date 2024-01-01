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Araştırmalar ortaya koydu! Demansı önlemenin yolu evcil hayvan beslemekten geçiyor

Dünya çapında 55 milyondan fazla insanda demans görülüyor. Araştırmacılar ise evcil hayvan sahibi olmanın demans hastalığının daha yavaş gelişmesiyle ilişkili olabileceğini tespit etti. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ocak tarihli TAKVİM sağlık haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
Araştırmalar ortaya koydu! Demansı önlemenin yolu evcil hayvan beslemekten geçiyor

Dünya çapında 55 milyondan fazla insanda demans görülüyor. Aktif kalmak, beyni uyarmaya yardımcı oluyor. Çin Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi'nden araştırmacılar ise evcil hayvan sahibi olmanın demans hastalığının daha yavaş gelişmesiyle ilişkili olabileceğini tespit etti. Araştırmaya, yüzde 35'i evcil hayvan sahibi olan ve yüzde 27'si yalnız yaşayan 50 yaş üstü 7 bin 900'den fazla katılımcı katıldı. Araştırmanın baş yazarı Profesör Cyong Lu, "Bu bulgular, köpek ve kedi gibi evcil hayvanlara sahip olmak, demans ve bilişsel gerileme için önemli bir risk faktörü olan yalnızlığın azalmasıyla ilişkilidir" dedi.


ROMATİZMAYA ZERDEÇAL
Meme, deri ve bağırsak kanserine savaş açan zerdeçal, beyin damarlarını güçlendirir. Reflü ve ülser şikayetlerini azaltır. Hafızayı destekler. Alzheimer riskini düşürür. Diyabetle savaşır. İltihapları önler ve romatizma ağrılarını azaltır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur.


BASURU YOK ET
Basur (hemoroid), anüs veya makat bölgesindeki damarların şişmesi veya iltihaplanması durumuna deniyor. Beslenme, basur rahatsızlığını hafifletiyor. Semptomlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, basur olanlar için beslenme tavsiyeleri veriyor:
Lifli yiyecekler tüketin: Sebze, meyve, kepekli tahıllar gibi gıdalar, dışkının yumuşamasına yardımcı olur.
Su için: Yeterli miktarda su içmek, kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Günlük su tüketimi, genellikle ortalama 8 bardak veya daha fazladır.
Baharattan kaçının: Basur semptomlarını arttırır. Acı veya baharatlı yiyecekleri azaltmak veya mümkünse tüketmemek faydalıdır.
Düzenli öğünler: Küçük porsiyonlarla yemek, bağırsak hareketlerini düzenler.


AÇ KARNINA KAHVE İÇİLMEZ
Kahve, sabahları uyku açıyor. Ancak gastronomi uzmanı Merve İşeri, "Uyandıktan 1 saat sonra içmeniz gerekir" diyor. Çünkü stres hormonu olarak bilinen kortizol, en çok sabah saatlerinde salgılanıyor. "Aç karna içilen kahve ile mide asidinin artması tetiklenir. Mide yanması, sindirim rahatsızlıkları gibi şikayetleri artırabilir" uyarısında bulunuyor.



DÖKÜLMEYE KARŞI TAHİN
Şifa deposu tahin, vücudu toksinlerden arındırır. Kalp krizi riskini azaltır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Saç dökülmesini engeller.

ANKSİYETEYE LAVANTA
Binlerce yıllık şifa kaynağı lavanta, uykusuzluğu bitirir. Sakinleştirir. Kaygı bozukluğunu alır. Saçları da besler. Kepeklenme ve yağlanmayı bitirir.

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