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    Akciğerleri toksinlerden temizlemek için keçiboynuzu önerisi

    Sigara kullanımı, hava kirliliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları, vücudun hayati organlarından akciğere zarar veriyor. Zarar gören akçiğer kanser hastalığına varan çeşitli sorunlarla yüzleşmemize sebebiyet veriyor. Keçiboynuzu gibi sağlıklı besinler ciğerlerimizi temizlememiz konusunda önemli etkenler.

    Canım ciğerim keçiboynuzu

    Sigara kullanımı, hava kirliliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları, vücudun hayati organlarından akciğere zarar veriyor. Vücutta biriken toksin maddeler zamanla akciğer hastalıklarına hatta akciğer kanserine yol açıyor. Uzmanlar, akciğerlerimizi toksinlerden temizlemek için doğru beslenilmesi gerektiğini vurguluyor. Ciğerleri güçlendiren besinleri sıralıyor:

    ZENCEFİL-ZERDEÇAL: İltihapları yok eder. Toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırır. Ciğerleri temizler.

    SARIMSAK: Akciğerlerin tam kapasiteyle çalışmasını sağlar. Kanserden korur.

    SİYAH HAVUÇ: Öksürüğe iyi gelir. Balgam söktürücüdür. Antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

    KEKİK: İçerdiği eterli uçucu yağlar sayesinde göğüs tıkanıklığını engeller. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır korur.

    KEÇİBOYNUZU: Akciğeri toksinlerden arındırır.

    ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ: Serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir. KEREVİZ: Kanserojen maddelerin oluşmasını sağlar. Akciğer kanserinden korur.

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    Haberler Sağlık Akciğerleri toksinlerden temizlemek için keçiboynuzu önerisi
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