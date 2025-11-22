50 yaş altı kanser vakaları son 30 yılda yüzde 80 arttı

Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Günümüzde görülme sıklığı giderek artan kanserin 2030 yılında dünyada 26 milyon insanın daha kapısını çalacağı öngörülüyor. Bu yükselişin büyük ölçüde nüfus artışı ve yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşanacağı belirtiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, son yıllarda kanserin 50 yaş altındaki kişilerde görülme oranının 1990'a göre yüzde 80 oranında artış gösterdiği uyarısında bulunuyor:

SON 30 YILDA YÜZDE 80 ARTTI Geniz ve prostat kanseri , erken yaş grubunda en hızlı artış eğilimi gösteren kanser türleridir. Ölüm oranlarına bakıldığında ise en hızlı artış eğilimi böbrek ve yumurtalık kanserlerindedir. 50 yaş altında görülen kanserlerin görülme sıklığının 2030'da yüzde 31 oranında artacağı tahmin ediliyor. Günümüzde pek çok kanser türünün düzenli olarak yapılan tarama programları ile erken dönemde tespit edilebilmesi ise yürekleri ferahlatıyor . Örneğin kolon ve rahim ağzı kanseri , tarama programları ile henüz kanser gelişmeden tespit edilebilmektedir.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

Hassas onkoloji, her bir hastada kanserin genetik yapısının ve moleküler özelliklerinin incelenmesini içerir. Bu yaklaşım kanserin büyümesine ve yayılmasına neden olabilecek hücrelerdeki değişiklikleri tanımlar. Daha sonra bu bilgiler ışığında hastaya en uygun olan kişiselleştirilmiş tedaviler belirlenmektedir. Meme, bağırsak ve böbrek kanserleri başta olmak üzere günümüzde birçok kanser türünde hedefe yönelik tedavilerden oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. İmmünoterapi onkolojik tedavilerde son birkaç yılda ön plana çıkan yöntemlerden.

KORUNMAK İÇİN 7 ÖNLEM

Sigara ve alkolden uzak durun.

Sebze ve meyve tüketin.

Düzenli egzersiz yapın.

İdeal kilonuzu koruyun.

İşlenmiş yiyeceklerin tüketiminden kaçının.

Gazlı içecekler hayatınızdan çıkarın.

Güneşe maruziyeti günde 15 dakika ile sınırlayın.