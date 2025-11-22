PODCAST CANLI YAYIN

50 yaş altı kanser vakaları son 30 yılda yüzde 80 arttı

Eskiden ileri yaş hastalığı olarak bilinen kanser, günümüzde genç yaş grubunu da tehdit ediyor. Prof. Dr. Özlem Er, obezite, sigara kullanımı ve alkol tüketimi gibi risk faktörlerine erken maruz kalmanın riski artırdığını söylüyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
50 yaş altı kanser vakaları son 30 yılda yüzde 80 arttı

Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Günümüzde görülme sıklığı giderek artan kanserin 2030 yılında dünyada 26 milyon insanın daha kapısını çalacağı öngörülüyor. Bu yükselişin büyük ölçüde nüfus artışı ve yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşanacağı belirtiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, son yıllarda kanserin 50 yaş altındaki kişilerde görülme oranının 1990'a göre yüzde 80 oranında artış gösterdiği uyarısında bulunuyor:

AAAA

SON 30 YILDA YÜZDE 80 ARTTI
Geniz ve prostat kanseri, erken yaş grubunda en hızlı artış eğilimi gösteren kanser türleridir. Ölüm oranlarına bakıldığında ise en hızlı artış eğilimi böbrek ve yumurtalık kanserlerindedir. 50 yaş altında görülen kanserlerin görülme sıklığının 2030'da yüzde 31 oranında artacağı tahmin ediliyor. Günümüzde pek çok kanser türünün düzenli olarak yapılan tarama programları ile erken dönemde tespit edilebilmesi ise yürekleri ferahlatıyor.
Örneğin kolon ve rahim ağzı kanseri, tarama programları ile henüz kanser gelişmeden tespit edilebilmektedir.

AAAA
HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ
Hassas onkoloji, her bir hastada kanserin genetik yapısının ve moleküler özelliklerinin incelenmesini içerir. Bu yaklaşım kanserin büyümesine ve yayılmasına neden olabilecek hücrelerdeki değişiklikleri tanımlar. Daha sonra bu bilgiler ışığında hastaya en uygun olan kişiselleştirilmiş tedaviler belirlenmektedir. Meme, bağırsak ve böbrek kanserleri başta olmak üzere günümüzde birçok kanser türünde hedefe yönelik tedavilerden oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. İmmünoterapi onkolojik tedavilerde son birkaç yılda ön plana çıkan yöntemlerden.

KORUNMAK İÇİN 7 ÖNLEM
Sigara ve alkolden uzak durun.
Sebze ve meyve tüketin.
Düzenli egzersiz yapın.
İdeal kilonuzu koruyun.
İşlenmiş yiyeceklerin tüketiminden kaçının.
Gazlı içecekler hayatınızdan çıkarın.
Güneşe maruziyeti günde 15 dakika ile sınırlayın.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
İDEFİX
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!