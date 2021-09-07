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    Romatizma, neden olduğu ağrı nedeniyle hayatı kabusa çeviriyor

    Romatizma, neden olduğu ağrı nedeniyle hayatı kabusa çeviriyor. Ömür boyu süren bu hastalıkta mücadelede beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Uzmanlar, doğru tedavinin ve doğru yiyecekleri tüketmenin önemine değiniyor.

    Yedim seni romatizma

    Dayanılmaz ağrılara yol açan romatizma, hayatı kabusa çeviriyor. Her yaşta herkeste görülebilen romatizma, bağışıklık sisteminin yanlış ve aşırı cevabından kaynaklanıyor.

    Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülen romatizmanın tedavisi ömür boyu sürüyor. Uzmanlar, romatizma hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.

    KIRMIZI ETE DİKKAT
    Romatizmanın gelişmesinde hem çevresel hem de genetik faktörler etkili oluyor. Özellikle sağlıklı bağırsaklara sahip olmak romatizmayla mücadelede önem taşıyor.

        Gluten, maya, soya ve süt bağırsak geçirgenliğini artırıyor. Bu nedenle özellikle tahıl ürünleri ve tahıl unlarını, süt ve süt ürünlerini (yoğurt ve peynir) azaltmak gerekiyor. Hayvansal protein kaynaklarından kırmızı et romatizmada ağrıyı artırıyor. Paketlenmiş, işlenmiş gdalardan ve rafine şekerden uzak durmak gerekiyor.

        Hastaların çoğunlukla bitkisel protein kaynağı ile sebze ve meyve tüketmesi öneriliyor. Zerdeçal, zencefil, lahana, pırasa, soğan ve sarımsak, brokoli, yeşillikler tüketmesi şikayetleri azaltıyor. Siyah üzüm çekirdeği de romatizmada sık görülen kireçlenme ağrısını azaltıyor.

        KELLE PAÇADA ŞİFA VAR
        Kolajen         tedavisi dejeneratif eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

            Kıkırdaktaki aşınmayı en aza indiriyor. İltihaplı romatizmal hastalıklarda ise kolajenin hastalık üzerine direkt bir faydası bulunmuyor. Ancak iltihap nedeniyle aşınmış kıkırdağa fayda sağlıyor. Kemik suyu, kelle paça gibi besinler kemik kırığı tedavisinde, dejeneratif sorunlarda ekstra tüketilmesi de şikayetleri azaltıyor.
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            Haberler Sağlık Romatizma, neden olduğu ağrı nedeniyle hayatı kabusa çeviriyor
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