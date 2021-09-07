Romatizma, neden olduğu ağrı nedeniyle hayatı kabusa çeviriyor

Dayanılmaz ağrılara yol açan romatizma, hayatı kabusa çeviriyor. Her yaşta herkeste görülebilen romatizma, bağışıklık sisteminin yanlış ve aşırı cevabından kaynaklanıyor.
Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülen romatizmanın tedavisi ömür boyu sürüyor. Uzmanlar, romatizma hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.
KIRMIZI ETE DİKKAT
Romatizmanın gelişmesinde hem çevresel hem de genetik faktörler etkili oluyor. Özellikle sağlıklı bağırsaklara sahip olmak romatizmayla mücadelede önem taşıyor.