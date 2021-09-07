Romatizma, neden olduğu ağrı nedeniyle hayatı kabusa çeviriyor

Gluten, maya, soya ve süt bağırsak geçirgenliğini artırıyor. Bu nedenle özellikle tahıl ürünleri ve tahıl unlarını, süt ve süt ürünlerini (yoğurt ve peynir) azaltmak gerekiyor. Hayvansal protein kaynaklarından kırmızı et romatizmada ağrıyı artırıyor. Paketlenmiş, işlenmiş gdalardan ve rafine şekerden uzak durmak gerekiyor.