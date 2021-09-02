Damarların ilacı çikolata (Sağlık haberleri)

ABD Baylor Tıp Okulu'ndaki araştırmada, çikolata tüketimiyle koroner arter hastalık arasındaki bağlantı incelendi. 14 bin 43 kişinin koroner arter rahatsızlığa yakalandığı, 4 bin 667 kişinin de kalp krizi geçirdiği görüldü. Uzmanlar, haftada en az 1 kez çikolata yemeyi, daha uzun aralıklarla tüketenlere oranla damar hastalığı riskinde yüzde 8'lik düşüşle ilişkilendirdi.
EGZAMA MEVSİMİ
Bebeklik egzaması olarak da adlandırılan atopik dermatit, ciltte kuruluk, yanaklarda, kol ve bacaklarda, gövdede egzamatöz deri lezyonları ve kaşıntı ile kendini gösteriyor. Özellikle ek gıdalara geçiş sırasında besin duyarlılıkları lezyonların alevlenmesine neden olabiliyor. Dr. Ali Rıza Başaran, "Ev temizliği ve evcil hayvan beslemek egzamayı artırıyor. Mevsim değişikliği nedeniyle döküntüler olur. Tedavide deri nemlendiricileri atakları rahatlatıyor" diyor.
BRONŞİTE PEKMEZ
Pekmez, adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Bronşit ve astım hastalarında rahatlama sağlar. Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendirir.