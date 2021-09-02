Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Damarların ilacı çikolata (Sağlık haberleri)

    ABD Baylor Tıp Okulu'ndaki araştırmada, çikolata tüketimiyle koroner arter hastalık arasındaki bağlantı incelendi. 14 bin 43 kişinin koroner arter rahatsızlığa yakalandığı, 4 bin 667 kişinin de kalp krizi geçirdiği görüldü. Uzmanlar, haftada en az 1 kez çikolata yemeyi, daha uzun aralıklarla tüketenlere oranla damar hastalığı riskinde yüzde 8'lik düşüşle ilişkilendirdi.

    Damarların ilacı çikolata

    ABD Baylor Tıp Okulu'ndaki araştırmada, çikolata tüketimiyle koroner arter hastalık arasındaki bağlantı incelendi. 14 bin 43 kişinin koroner arter rahatsızlığa yakalandığı, 4 bin 667 kişinin de kalp krizi geçirdiği görüldü. Uzmanlar, haftada en az 1 kez çikolata yemeyi, daha uzun aralıklarla tüketenlere oranla damar hastalığı riskinde yüzde 8'lik düşüşle ilişkilendirdi.

    EGZAMA MEVSİMİ
    Bebeklik     egzaması olarak da adlandırılan atopik dermatit, ciltte kuruluk, yanaklarda, kol ve bacaklarda, gövdede egzamatöz deri lezyonları ve kaşıntı ile kendini gösteriyor. Özellikle ek gıdalara geçiş sırasında besin duyarlılıkları lezyonların alevlenmesine neden olabiliyor. Dr. Ali Rıza Başaran, "Ev temizliği ve evcil hayvan beslemek egzamayı artırıyor. Mevsim değişikliği nedeniyle döküntüler olur. Tedavide deri nemlendiricileri atakları rahatlatıyor" diyor.

    BRONŞİTE PEKMEZ
    Pekmez, adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Bronşit ve astım hastalarında rahatlama sağlar. Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendirir.

        BULANTIYA ANASON
        Kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır. Solunumu kolaylaştırır. Ağrı kesici özelliği vardır.

        ATEŞE ZENCEFİL ÇAYI
        Zencefil         çayı, mide bulantısını geçirir. Deniz tutmasına iyi gelir. Sindirimi hızlandırır. Kan dolaşımını artırır. Solunum yollarını açar. Terlemeyi artırarak ateşi düşürür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kiralık evlere talep patladı! 1 gün bile boş kalmıyor
        Haberler Sağlık Damarların ilacı çikolata (Sağlık haberleri)
            SON DAKİKA