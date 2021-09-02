Damarların ilacı çikolata (Sağlık haberleri)

EGZAMA MEVSİMİ

Bebeklik egzaması olarak da adlandırılan atopik dermatit, ciltte kuruluk, yanaklarda, kol ve bacaklarda, gövdede egzamatöz deri lezyonları ve kaşıntı ile kendini gösteriyor. Özellikle ek gıdalara geçiş sırasında besin duyarlılıkları lezyonların alevlenmesine neden olabiliyor. Dr. Ali Rıza Başaran, "Ev temizliği ve evcil hayvan beslemek egzamayı artırıyor. Mevsim değişikliği nedeniyle döküntüler olur. Tedavide deri nemlendiricileri atakları rahatlatıyor" diyor.