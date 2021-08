Yumurtalık kisti anneliğe engel

Over Sendromu, üreme çağındaki kadınlarda sık görülüyor. Kısırlık, adet düzensizliği, tüylenme artışı gibi şikayetlere yol açıyor.tedavi edilmeyenhipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa yol açtığını söylüyor.Başlangıç döneminde sinsi ilerleyen Polikistik Over Sendromu , zamanlaAyrıca ciltte yağlanma, sivilcelenme, erkek tipi tüylenme, tüylerin koyulaşması ve kalınlaşması,ve kiloda artış problemleri takip ediyor.Bu hastalıkta, standart ve kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Tedavi, kişiye özel olarak planlanıyor. Hastalığın uzun süre tedavi edilmediği durumlarda; TİP-2 diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, obezite ve rahim kanseri gibi hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Polikistik Over Sendromu kronik bir hastalık olduğundan tedavide ilk adımı uygun bir yaşam tarzını benimsemek oluşturuyor. Bunun için sağlıklı beslenme, egzersiz ve kilo kontrolüne dikkat edilmesi gerekiyor. İlaç tedavisinde hormon dengesinin sağlanması, yağ ve şeker metabolizmasının dengelenmesi amaçlanıyor.Tanı, hastanın şikayetleri, fiziksel muayene, ultrason ve kan testleri ile konuyor. Hastada tanı kriterlerinden en az iki tanesinin gözlenmesi gerekiyor:süren adet gecikmesi ya da hiç adet görememe.ultrasonografide polikistik over (PKO) görüntüsünün gözlemlenmesi. Ultrasonda çapları 8-10 mm'yi geçmeyen, yumurtalıkların birinde veya her ikisinde yerleşim gösteren çok sayıda kist bulunması.ve LH hormonların seviyelerinin tespiti hastalığın tanısının konulmasında önemlidir. Hastanın tansiyon ve kan şekeri seviyesi de kontrol edilmelidir.PEK çok hastalıkta olduğu gibi Polikistik Over Sendromu'nda da erken teşhis büyük önem taşıyor. Doğru tedavi, hastalığın ilerlemesini önlüyor. Dolayısıyla Polikistik Over Sendromu belirtilerine sahip hastaların vakit kaybetmeden bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması öneriliyor.