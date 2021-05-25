Migren, neden olduğu baş ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor (Sağlık haberleri)

Migren, neden olduğu baş ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Özellikle yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde 'migren atakları' da kendini hissettiriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, her atakta ağrı kesicilere sarılmak yerine besinlerden destek almak gerektiğini söylüyor. Öncelikle vücuttaki fazla ödemin baş ağrısına neden olduğunu belirten Dr. Oğuzhan Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2-2.5 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz" önerisinde bulunuyor. Yine ağrıları dindirmek için ananas, marul ve kereviz magnezyum ve antioksidan zengini, limonu öneriyor.

CİLTTEN AKILLI

ABD'li California Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim adamları araştırdı... İnsan vücudunun virüslerden bakterilere ve mantarlara kadar devamlı olarak çeşitli çevresel etmenlere maruz kaldığı anlaşıldı. Fakat dış tehlikeleri izlemek ve bunlara karşı korumaktan sorumlu cildimizin, sahip olduğu hafıza ile bu mikrobiyal canlıların çoğuna çok az tepki gösterdiği ortaya çıktı. Cildiye Uzmanı Prof. Dr. Richard Gallo "Araştırmada, cilt kaynaklı bağışıklık toleransı sağlayan belli cilt hücrelerinin kromozomunu etkileyen enzimler belirledik" açıklaması yaptı.

HER AĞRI FITIK DEĞİLDİR

Hemen herkes, bitmeyen bel ağrısından yakınıyor. Akla hemen "Fıtık mı oldum?" sorusu geliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Kadir Çınar, bel ağrısı ile başvuran hastaların sadece yüzde 5-10'unda fıtık olduğunu söylüyor. Bel fıtığının genellikle belden bacağa doğru yayılan ağrıyla belirti verdiğini belirten Dr. Kadir Çınar, "Bel fıtığı çoğunlukla istirahat, ilaç ve fizik tedavi ile ameliyata gerek kalmadan düzelir. Buna rağmen ağrı devam ediyorsa cerrahiye başvurulur" diyor.

BALIKLAMA SAĞLIK

Hastalıklarla mücadelede güçlü bağışıklık sistemi kritik önem taşıyor. Bunun yolu ise çocukluktan itibaren doğru beslenmekten geçiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Başkan, ailelere haftada 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yine brokoli, lahana, kereviz, pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler ve turpun vücut direncini artırdığını belirtiyor. "Bal ve pekmez de her gün çocuklara verilmesi gerekir" diyor.

KEMİKLERE KUŞKONMAZ

Vitamin deposu kuşkonmaz, sindirimi geliştirir. Kan şekerini dengeler. Kilo vermeye yardımcı olur. İdrar yollarını temizler. Böbrekleri korur. Kemik sağlığını destekler. Diyabete karşı koruma sağlar.

YABANA ATMAYIN

Hem rengi hem de lezzetiyle gönülleri çalan yaban mersini enfeksiyonu önler. Antioksidan etkisiyle toksinleri temizler. Hem karaciğer hem de böbrekleri temizler. Kan basıncını dengeler. Hücreleri yeniler. Beyin hücrelerini korur.

ÇOK GÜZELSİN KUŞBURNU

Yıllara meydan okuyan güzel bir cilde sahip olmanın yolu doğal ürünlerden geçiyor. Kuşburnu yağının faydaları şöyle sıralanıyor:

CİLDİ nemlendirir. Kuruluğu önler.

KIRIŞIKLIK oluşumunu geciktirir.

SIYAH nokta oluşumunu engeller

ÇATLAK görünümünü azaltır.