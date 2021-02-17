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    apnesi nefes keser! nedir, belirtileri nelerdir?

    Uzmanı Doç. Dr. , apnesi problemi yaşayanlarda sabah kalkmakta zorlanma, unutkanlık, ani sinir ve kilo alımı gibi şikayetlerin görüldüğünü söylüyor.

    Uyku apnesi nefes keser
    Son dönemde sık görülen 'uyku apnesi' hastalığı, da nefesin kesilmesiyle ortaya çıkıyor.

    Uzmanı Doç. Dr. , problemi yaşayanlarda sabah kalkmakta zorlanma, unutkanlık, ani sinir ve kilo alımı gibi şikayetlerin görüldüğünü söylüyor. "Bu hastalık genellikle kısa boyunlu olanlarda ve kilolularda daha sık görülür. Tedavisinde öncelikle hastalara kilo vermeleri önerilir. Doğru teşhis ve tedavi için ayrıca uyku testinin yapılması önerilir" diyor.
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    Haberler Sağlık Uyku apnesi nefes keser! Uyku apnesi nedir, belirtileri nelerdir?