Son dönemde sık görülen 'uyku apnesi' hastalığı, uykuda nefesin kesilmesiyle ortaya çıkıyor.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, uyku apnesi problemi yaşayanlarda sabah kalkmakta zorlanma, unutkanlık, ani sinir ve kilo alımı gibi şikayetlerin görüldüğünü söylüyor. "Bu hastalık genellikle kısa boyunlu olanlarda ve kilolularda daha sık görülür. Tedavisinde öncelikle hastalara kilo vermeleri önerilir. Doğru teşhis ve tedavi için ayrıca uyku testinin yapılması önerilir" diyor.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, uyku apnesi problemi yaşayanlarda sabah kalkmakta zorlanma, unutkanlık, ani sinir ve kilo alımı gibi şikayetlerin görüldüğünü söylüyor. "Bu hastalık genellikle kısa boyunlu olanlarda ve kilolularda daha sık görülür. Tedavisinde öncelikle hastalara kilo vermeleri önerilir. Doğru teşhis ve tedavi için ayrıca uyku testinin yapılması önerilir" diyor.