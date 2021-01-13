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    kan yapar (Sağlık haberleri)

    Bazı yerler de olarak bilinen , göz sağlığını korur. Kalp dostudur. Sindirimi kolaylaştırır. Kanserli hücreleri önler. Şeker hastalığının etkilerini hafifletir. Kas ve kemik gelişimine destektir. Üst solunum yolunu rahatlatır.

    Kırmızı lahana kan yapar

    Bazı yerlerde de mor lahana olarak bilinen kırmızı lahana, göz sağlığını korur. Kalp dostudur. Sindirimi kolaylaştırır. Kanserli hücreleri önler. Şeker hastalığının etkilerini hafifletir. Kas ve kemik gelişimine destektir. Üst solunum yolunu rahatlatır.

    DEPRESYONA BADEM SÜTÜ


    Badem sütü, laktoz içermediğinden özellikle laktoza alerjisi olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Düşük protein, kalsiyum, fosfor ve E vitamini içeriğiyle oldukça besleyicidir. Ayrıca, içindeki folat, yağ asitleri, serotonin seviyesini artırarak depresyon ve kaygıyı azaltıyor.

    KIŞIN ŞİFASI NAR SUYU


    Nar suyunun içerisindeki antioksidan bileşenler ve fitokimyasal ögeleri yüksektir. Enfeksiyonları önler. Hafızayı güçlendirir. Sindirim sistemini düzenler. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.

    KATİL VİRÜS VURUYOR


    Coronavirüs, vücudumuzun birçok organına zarar veriyor. Bu hedef organlarından biri de böbrek. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, virüsün hücrelerde hedeflediği ACE-2 reseptörü yönünden zengin olduğundan böbreğe daha çok tehdit verdiğini söylüyor: Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların yüzde 30'unda akut böbrek yetmezliği tespit edilmiştir.
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    Haberler Sağlık Kırmızı lahana kan yapar (Sağlık haberleri)