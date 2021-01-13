Kırmızı lahana kan yapar

KATİL VİRÜS VURUYOR



Coronavirüs, vücudumuzun birçok organına zarar veriyor. Bu hedef organlarından biri de böbrek. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, virüsün hücrelerde hedeflediği ACE-2 reseptörü yönünden zengin olduğundan böbreğe daha çok tehdit verdiğini söylüyor: Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların yüzde 30'unda akut böbrek yetmezliği tespit edilmiştir.