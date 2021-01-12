GÖRSEL İMAJLARI VE MEKâNSAL İLİŞKİLERİ ANLAMADA ZORLUK:



Bazıları için, görsel işlemedeki bir değişim Alzheimer'ın erken belirtileri arasında olabilir. Bu kişiler okumada zorluk yaşayabilir, mesafeyi çıkaramayabilir, renk ya da tezatlığı belirleyemeyebilirler. Bu da araba kullanmada sorunlara sebep olur.