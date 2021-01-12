Milyonlarca insanın muzdarip olduğu Alzheimer'ın önüne geçmek bir öncelik hâline geliyor. İşte Dr. Jin Hui Joo'dan normal ve potansiyel problemli hafıza işlevini ayırt etmeniz için 10 işaret.
Kısa Dönemli Hafıza Kaybı
Aşina Olunan İşleri Yaparken Zorluk Yaşamak
Yazma ve Konuşmada Oluşan Yeni Sorunlar
Zaman ve Yer Karışıklığı
Yanlış veya Zayıf Kararlar
Soyut Düşünmeyle İlgili Sorunlar
Eşyaları Yanlış Yere Koyma ve Adımları Takip Edememe
Sosyal Aktivitelerden Geri Çekilme
RUH HALİ VE DAVRANIŞLARDA DEĞİŞİMLER:
Alzheimer hastası olan birinin ruh hâlinde hızlı değişimler yaşanabilir. Sakinken birdenbire gözyaşları içinde kalmak, sinirlenmek veya saldırganlaşmak gibi. Aşırı derecede kafaları karışmış, endişeli, şüpheli veya aile bireyine bağımlı olma hâli içinde olabilirler.
GÖRSEL İMAJLARI VE MEKâNSAL İLİŞKİLERİ ANLAMADA ZORLUK:
Bazıları için, görsel işlemedeki bir değişim Alzheimer'ın erken belirtileri arasında olabilir. Bu kişiler okumada zorluk yaşayabilir, mesafeyi çıkaramayabilir, renk ya da tezatlığı belirleyemeyebilirler. Bu da araba kullanmada sorunlara sebep olur.
ŞİŞKİNLİĞİ ÇAYLAYIN
Karın bölgesi gövdemizin kaburga bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgede bazı nedenlerden dolayı şişkinlikler oluşabilir. İşte karın şişkinliğine karşı iyi gelen doğal çaylar:
Nane çayı: Karın ve mide bölgesindeki rahatsızlığa iyi gelmektedir.
Rezene çayı: Günde 1 defa tüketilir ise şişkinlik ve şişkinliğin verdiği rahatsızlık geçer.
Zencefil çayı: Bağırsaklarda oluşan parazitleri temizlemeye yardımcı olur.
KEMiKLERi GÜÇLENDiRiR MiDEYi KORUR
Geleneksel bir Türk içeceği boza, kış aylarının gelmesiyle ağızları tatlandırıyor. İçerisindeki vitaminler sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Metabolizmayı hızlandıran boza, vücuda direnç sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. İçeriğindeki demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminleri ile özellikle pandemi döneminde vücuda destek oluyor. Mısır unu, buğday unu, su ve şekerden oluşan boza, tıpkı turşu ve tarhana gibi probiyotik etki gösteriyor. Bağırsakları mikroplardan arındırıyor. Üzerine dökülen tarçın kan şekerini dengeliyor, leblebi de mide suyunu alıyor.
KEDİ OTU STRESLE SAVAŞIR
Uyku kalitesini arttıran kedi otu, stresle başa çıkmak için kullanılır. Psikolojik rahatsızlıkların çözülmesinde de bu bitkiden alternatif tıp yöntemi ile yararlanılır. Güçlü bir antioksidan olan kedi otu, yatıştırıcı bir etki de göstermektedir.
PİTAYA YE CİĞERİ TEMİZLE
Pitaya meyvesi, içerdiği protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleri, omega 3 ve omega 6 gibi çoklu yağ asitleri bakımından zengindir. İlaçlarda mukoza söktürücü olarak yer alıyor ve akciğer temizliğinde büyük rol oynuyor.
KESTANESİZ KIŞ OLMAZ
Kışın vazgeçilmez besinlerinden olan kestane, çocukluk anılarının da başında gelir. Kestaneyi sobada, kendi kendine veya çeşitli pastalarda, kurabiyelerde ve tatlılarda kullanarak tüketebilirsiniz.