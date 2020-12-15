Paketlenmiş gıdalar vücudumuzu bataklığa çeviriyor! Sperm ve yumurta kalitesini düşürüp kısırlığa yol açıyor

Oysa hücrenin içindeki toksinler, yumurtanın naklini engeller. Aynı kimyasal kirler, sperm sayısının azalmasına ve hareketliliğini kaybetmesine yol açar. Bu da döllenmenin gerçekleşmesine engel olur. Öncelikle bedenimizi bu kirletenlerden uzak tutmamız gerekir. Market alışverişi yaparken işlenmiş paketlenmiş ürünleri azaltın.

Damacanalar ya da pet şişelerde beklemiş BFA içeren suları içmeyin. Bunun yerine evinizde suyunuzu kendiniz arıtın, canlandırın ya da cam şişelerde satılan suları tercih edin.