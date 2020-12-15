Paketlenmiş gıdalar vücudumuzu bataklığa çeviriyor! Sperm ve yumurta kalitesini düşürüp kısırlığa yol açıyor

Son yıllarda doğal yollardan anne-baba olamayanların sayısı giderek arttı. Aile Hekimi ve Tıbbi Beslenme Uzmanı Dr. Eyyüp Yılmaz, 2002 yılında yüzde 1 oranında karşılaşılan kısırlığın günümüzde yüzde 19 civarına çıktığını açıkladı. Kısırlığa neden olan etkenleri anlattı: Çevre kirliliği, besinlerdeki katkı maddeleri, paketlenmiş gıdalar, elektromanyetik alan, kirlenen su kaynakları gibi faktörler anne-baba olma şansını düşürüyor.
İşlenmiş tüm ürünler, koruyucu içeren yiyecekler, lezzet ve kıvam arttırıcılar, stabilizatörler mutlaka hayatınızdan çıkmalıdır. Bu gıdalar vücutta birikir ve bedeninizi adeta bir bataklığa çevirir. Hücrenin işleyişini bozan bu ürünler vücut tarafından hassasiyetle korunan üreme hücreleri sperm ve yumurtanın kalitesini bozar. Yumurtanın rahim içine doğru ilerlemesi çok hassas hücresel işlev gerektirir.
Oysa hücrenin içindeki toksinler, yumurtanın naklini engeller. Aynı kimyasal kirler, sperm sayısının azalmasına ve hareketliliğini kaybetmesine yol açar. Bu da döllenmenin gerçekleşmesine engel olur. Öncelikle bedenimizi bu kirletenlerden uzak tutmamız gerekir. Market alışverişi yaparken işlenmiş paketlenmiş ürünleri azaltın.
Damacanalar ya da pet şişelerde beklemiş BFA içeren suları içmeyin. Bunun yerine evinizde suyunuzu kendiniz arıtın, canlandırın ya da cam şişelerde satılan suları tercih edin.
CANLI GIDA TÜKETİN
Bol canlı gıda yani sebze meyve tüketin. Ayrıca baharat ve sağlıklı su sofranızdan eksik olmasın. Özellikle kırmızı pancar, yaban mersini, nar, kara dut, elma gibi koyu kırmızı renkli meyveler antioksidan açısından zengindir. Bunları mutlaka günlük beslenmenize ekleyin. Kırmızı üzümü çekirdeği ve kabuğuyla birlikte tüketin. Badem, ceviz gibi kuru yemişlerin birkaç tanesini geceden suya koyun, sabah yemişleri yiyin.
"BAHARATSIZ OLMAZ"
Kekik, nane, kimyon, pul biber, keten tohumu, zencefil, zerdeçal gibi baharatların sofrada mutlaka yer almalı. Bu baharatlar vücudu temizler.
YOĞURT KÜRÜ NASIL YAPILIR?
Zeytinyağını biraz ısıtın, içine toz zencefil ve zerdeçal ekleyin, hemen biraz keten tohumunu ezip içine ilave edin, biraz da pul biber ekleyerek ev yapımı yoğurda karıştırın ve bekletmeden tüketin.
DR. EYYÜP YILMAZ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL