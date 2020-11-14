Covid-19 sayesinde sağlığın bu hayatta en önemli değer olduğunu anladık. Peki ya cinsel sağlığımıza gereken özeni gösteriyor muyuz? Cinsel yolla bulaşan hastalıklar cinsel temas sırasında, vücut salgılarıyla bulaşıyor. Bazı cinsel hastalıklar sadece cinsel organlarda ve komşu bölgelerde görülürken, bazıları tüm vücuda yayılabiliyor. Bu hastalıkları ve korunma yollarını Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doktoru Doç. Dr. Cengiz Alataş'a sorduk.