İlişki uyumaz

Günümüzde çiftlerin en büyük hatası, ilişkiyi uyutmaya çalışmak. Bu çiftlerin birinin ilişkide yorulmasıyla başlayan bir süreç. Özellikle kadınların ilişkiyi uykuya yöneltmesine neden oluyor. Çünkü kabul etmek gerekir ki, ilişkilerde kadın daha fazla yoruluyor.

SORUN BÜYÜK

Özellikle bebek sonrası kadınların ilişkiyi kurtarmak için çabalaması uykudaki birlikteliği kabusa çeviriyor. Burada büyük rol erkeğe düşüyor. İlişkinin uykuda olma hali, sorunların üzerinin kapatılması olarak gösteriliyor. Israrlı şekilde çiftler çözemedikleri sorunu unutup hayata devam etmek istiyor. Ancak sorun çözülmüyor. Tam tersi daha da büyüyor. İlişkide her iki taraf da mutlu olmak ister. Bu çok doğal. Ancak bir tarafın mutlu olacağı diğer tarafı mutsuz edebilir. İlişkilerin uykuya çekilmesinin başlangıç noktası da burası.

RİSK VAR

O nedenle sorun varsa konuşun. Bunu geçiştirmek ve uykuya bırakmak çok daha büyük risk. Eşinizle konuşamayacaksanız kiminle konuşacaksınız. Yeter ki çözüm odaklı olun ve ilişkiyi, mutluluğu beraber isteyin.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET