Andropoza karşı tavsiyeler

Andropoz için belirtilerini sıralayan Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, şu tavsiyelerde bulundu:

CİNSEL TEDAVİLERDEN YARARLANIN: Orta yaşlardaki testosteron düşüşüne, erkek organının damar ve/veya sinirlerinde yetmezlik eşlik edebilir. Bu durumda sertleşme ilaçları, Şok Dalga Tedavisi, PRP gibi pek çok cinsel tedaviden yararlanılabilir.

PARTNERİNİZE VAKİT TANIYIN: Partnerinizi aceleye getirmeyin. Ancak partnerinizle aranızda uyarılma ve zamanlama açısından sıkıntı oluyorsa hekiminize bildirin.

ZOR HEDEFLER KOYMAYIN: Yaşla birlikte cinsel ilişki sıklığı düşebilir. Zorlayıcı hedefler koymak yerine partnerinizle yaşadığınız cinselliğin keyfine odaklanın.

KENDİ DOKTORUNUZ OLMAYIN: Cinsel isteksizlik, motivasyon kaybı, moral bozukluğu gibi testosteron eksikliğine işaret eden sağlık sorunlarında dikkatli olun. Hekime başvurun.

ORTA YAŞ KRİZLERİNE HAZIRLIKLI OLUN: Orta yaşta meydana gelen fiziksel değişimlere duygusal sorgulamalar eklendiğinde andropoz bir krize dönüşebiliyor.