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    • Sağlık
    • 15.10.2020 Gazete
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    a karşı tavsiyeler

    için belirtilerini sıralayan Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. , şu tavsiyelerde bulundu.

    Andropoza karşı tavsiyeler

    Andropoz için belirtilerini sıralayan Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, şu tavsiyelerde bulundu:

    CİNSEL TEDAVİLERDEN YARARLANIN: Orta yaşlardaki testosteron düşüşüne, erkek organının damar ve/veya sinirlerinde yetmezlik eşlik edebilir. Bu durumda sertleşme ilaçları, Şok Dalga Tedavisi, gibi pek çok cinsel tedaviden yararlanılabilir.

    PARTNERİNİZE VAKİT TANIYIN: inizi aceleye getirmeyin. Ancak partnerinizle aranızda uyarılma ve zamanlama açısından sıkıntı oluyorsa hekiminize bildirin.

    ZOR HEDEFLER KOYMAYIN: Yaşla birlikte cinsel ilişki sıklığı düşebilir. Zorlayıcı hedefler koymak yerine partnerinizle yaşadığınız cinselliğin keyfine odaklanın.

    KENDİ DOKTORUNUZ OLMAYIN: Cinsel isteksizlik, motivasyon kaybı, moral bozukluğu gibi testosteron eksikliğine işaret eden sağlık sorunlarında dikkatli olun. Hekime başvurun.

    ORTA YAŞ KRİZLERİNE HAZIRLIKLI OLUN: Orta yaşta meydana gelen fiziksel değişimlere duygusal sorgulamalar eklendiğinde bir krize dönüşebiliyor.

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