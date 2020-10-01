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    • Sağlık
    • 01.10.2020 Gazete
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    ini durdurun

    i toplumda daha çok ileri yaş rahatsızlığı olarak biliniyor fakat son yıllarda genç yaşlarda da görülebiliyor. , doğru beslenme, dan uzak bir yaşam ve düzenli sporun nden korunmada etkisine dikkat çekiyor

    Kalp krizini durdurun

    Kalp krizine karşı çaresiz değilsiniz. , birinci derece akrabalar arasında genç yaşta i öyküsü, ne bağlı vefat durumu ve tüketiminin erken yaşta kalp krizine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kalp sağlığının nasıl korunabileceğine dair bilgileri, genç yaşta kalp krizine yol açan etkenleri ve son derece önemli tavsiyelerini paylaştı.

    DOĞRU BESLENME
    Tüketilen gıdalara dikkat edilmeli. İşlenmiş ve yağlı etten, kebap gibi besinlerden kaçınmalılar. Mümkünse tavuk ve balık ağırlıklı beslenilmeli. Balığı da haftada üç günden fazla tüketmenin faydası bulunmuyor. Daha çok diyetine yönlenmeliler. Uzun süreli açlık gibi diyetlerin kanıtlanmış bir faydası yok. Zeytinyağı, sebze (Mantar, pazı, mısır, patlıcan, kabak, kırmızıbiber, dolmalık biber, barbunya) ve meyve (Üzüm, elma, armut, greyfurt, muz, mandalina) ağırlıklı beslenilmeli. Günde 20-30 dakika spor da günlük yaşamda mutlaka yer almalı. Ancak spor derken ağırlık kaldırmak ve kas geliştirmekten bahsetmiyoruz. Sağlıklı yaşam için her halükarda yüzme, bisiklet kullanma ve yürüyüş gibi aktivitelerin haftada en az 4 gün uygulanması faydalı olacaktır.

    AİLE VE SİGARA
    Erken yaştaki kalp krizinde iki önemli neden vardır. İlki ailesinde genç yaşta kalp krizi geçirmiş kişilerin olması, ikincisi de sigara. Biz bu iki nedeni genç yaştaki insanlarda daha çok görüyoruz. Özellikle sigaradan kesinlikle uzak durulmalı. Birçok genç hastaya stent uyguladık, genç yaşta kalp krizi geçirdiklerine şahit olduk. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi faktörler de etkili ama en ileri çıkan faktörler bu şekilde.

    ERKEKLER ŞANSSIZ
    Kalp krizi vakalarının erkeklerde 40'tan, kadınlarda ise 65 yaşından sonra sık görülür. Genç yaşta ortaya çıkacak olası kalp krizlerini önlemek ve önceden öngörüde bulunmak da mümkün. Kan değerleri ölçtürülmeli, kolesterol kontrol altına alınmalı.

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