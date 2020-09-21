Bunları geçiştirmeyin

Sonbaharda mevsim değişikliği ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlamasının sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bölümü'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, "Yaz döneminin hareketliliğinden sonbaharın daha hareketsiz ve stabil yaşamına geçiş yapıldığı bugünlerde hareketsizliğin olumsuz bir getirisi olarak obezite, diyabet, kalp-damar sorunları şiddetlenebiliyor" diye konuştu.

Vitamin-mineral eksikliğine dikkat!

Bağışıklığı güçlendirmek için öncelikle rutin doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: "Vücudumuzda bağışıklık sitemimizi bozacak herhangi bir vitamin-mineral eksikliği, kolesterol seviyelerinde bozulma, kan akımını etkileyen bir problem, hipertansiyon veya tiroit bozukluğu var mı diye kontrol etmek gerekir. Eğer bu gibi sorunlar varsa, erken dönemde tedavi edilmesi gerekir."

Yiyecekleri yüksek ısıda pişirmeyin

Yiyecekleri yüksek ısıda ve yağda pişirmek yerine salata tarzında tüketilmesi önerisinde de bulunan Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, "Etin ızgarada Yiyecekleri yüksek ısıda pişirmeyin piştiği ve sebzelerin bir arada olduğu bir öğün tüketmek, bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına katkı sağlayacaktır"dedi.

Egzersizi bırakmayın

Hareketsiz yaşamın kan basıncının, bağışıklık ve dolaşım sisteminin olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu belirten Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, önerilerini şöyle sıraladı: "Açık havada orta-yüksek tempoda yürüyüş veya koşu yapmak faydalı olacaktır. Egzersiz yapmak dolaşımı hızlandıracak ve tansiyon seviyesinin kontrolünü kolaylaştıracaktır."

Balık tüketin

Sonbahara geçiş yaparken özellikle yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller ve baklagillerin vitamin ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olacağını ifade eden Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, "Sofralarımızdan eksik etmememiz gereken deniz ürünleri, sağlığı korumak için en önemli besin öğelerindendir" şeklinde konuştu.