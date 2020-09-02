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    • Sağlık
    • 02.09.2020 Gazete
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    la uzun yaşa

    Coronavirüs salgınını yaşadığımız şu günlerde güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. Güçlü vücudun yolu ise doğru beslenmekten geçiyor.

    Pancarla uzun yaşa

    Coronavirüs salgınını yaşadığımız şu günlerde güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. Güçlü vücudun yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan, lı bir hayat için sigara ve alkolden uzak durulmasını ve hareketli bir yaşamı öneriyor. "Omega- 3 deposu keten tohumu bağışıklığı güçlendirir. Çörek otu da antibakteriyeldir" diyor. A ve C vitaminlerinden zengin mor pancarın sağlığı koruduğunu belirtiyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: Salatalık, C ve K vitamini deposudur. Kara mürver iltihaplanmayı azaltır, bağışıklığı artırır.

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