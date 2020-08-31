Kadın kalbi daha hassas

Kalp akla sevgiyi getirse de insan yaşamında hayati rol üstleniyor. Tıp dünyasında "stresin tetiklediği kardiyomiyopati" olarak tanımlanan "Kırık Kalp Sendromu" kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk Görmez, 'kırık kalp sendromu' hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...

DOĞRU TEDAVİ ŞART

Kalp krizine benzer belirtiler gösteren bu sendrom, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile karşımıza çıkıyor. Genellikle 55 yaşını geçmiş yani menopoz çağındaki kadınlarda görülüyor. Kadınlık hormonu östrojenin düşmesinin, sendromu tetiklediği öne sürülüyor. Tedavide kalbin pompalama gücünü artıran ve stresi azaltan ACE inhibitörleri, beta blokerler ve idrar söktürücü ilaçlar kullanılıyor. Ertelenen tedavi, sendromu öldürücü hale getiriyor.

Bol hareket ve doğru beslenme

Sağlıklı bir kalp ve uzun bir yaşam için hareketsizlikten kaçınmak ve doğru beslenmek gerekiyor. Dr. Görmez, şunları öneriyor:

Haftada 5 gün 30 dakika süreyle düzenli ve tempolu yürüyüş yapın. Bisiklet sürün.

Akdeniz tipi taze sebze ve meyve ile Omega-3'ten zengin beyaz et ağırlıklı beslenin.

Uzun raf ömrüne sahip paketlenmiş gıdalardan uzak durun.

Stresten kaçının. En az 7-8 saat uyuyun.