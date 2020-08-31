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    • Sağlık
    • 31.08.2020 Gazete
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    kalbi daha hassas

    , larda 9 kat daha fazla görülüyor. edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Uzmanlar uyarıyor: Her gün 30 dakika yürüyün. Paketli gıda yemeyin. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin.

    Kadın kalbi daha hassas

    Kalp akla sevgiyi getirse de insan yaşamında hayati rol üstleniyor. dünyasında "" olarak tanımlanan "" larda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk Görmez, 'kırık sendromu' hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...

    DOĞRU TEDAVİ ŞART
    Kalp krizine benzer belirtiler gösteren bu sendrom, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile karşımıza çıkıyor. Genellikle 55 yaşını geçmiş yani menopoz çağındaki kadınlarda görülüyor. Kadınlık hormonu östrojenin düşmesinin, sendromu tetiklediği öne sürülüyor. de kalbin pompalama gücünü artıran ve stresi azaltan ACE inhibitörleri, beta blokerler ve idrar söktürücü ilaçlar kullanılıyor. Ertelenen tedavi, sendromu öldürücü hale getiriyor.

    Bol hareket ve doğru beslenme
    lı bir kalp ve uzun bir yaşam için hareketsizlikten kaçınmak ve doğru beslenmek gerekiyor. Dr. Görmez, şunları öneriyor:
    Haftada 5 gün 30 dakika süreyle düzenli ve tempolu yürüyüş yapın. Bisiklet sürün.
    tipi taze sebze ve meyve ile Omega-3'ten zengin beyaz et ağırlıklı beslenin.
    Uzun raf ömrüne sahip paketlenmiş gıdalardan uzak durun.
    Stresten kaçının. En az 7-8 saat uyuyun.

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