Ansızın gelen baş ağrısı, ufak ufak kendini hissettiren unutkanlık ve baş dönmesi... Tüm bunlar, beynin alarm verdiğini gösteriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlhan Aydın, beyin sağlığını test etmenin yollarını sıralıyor:

AĞRIYI İHMAL ETMEYİN

Baş ağrısı, toplumda en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, kol ve bacakta güçsüzlük hallerinde ise tümör ve kanama tehlikesi olabiliyor. Mutlaka uzmana başvurmak gerekiyor.

Baş dönmesi, vertigo ve psikolojik nedenlerle görülüyor. Bu şikayet kimi zaman beyin, beyincik ve beyin sapı lezyonları (enfeksiyon, damar tıkanıklığı, MS vb.) gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

Beyin kaynaklı hastalıklarda vücuttaki bazı organlar etkileniyor ve bize uyarı veriyor. Bunun için görme bozuklukları, göz bebeklerinden birinin daha büyük olması, yüzün bir tarafında kayma olması, durumunda doktora başvurmak gerekiyor.

Unutkanlık, beslenme bozukluğu ve stresten kaynaklanabiliyor. İleri yaşlarda görüldüğünde ise mutlaka Alzheimer ve Demans hastalıklarının araştırılması gerekiyor. Düzenli uyumak, kitap okumak, egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek beyni güçlendiriyor.

Kailteli uyku beyin sağlığını da destekliyor. Bunun için mutlaka 7-8 saat uyumak gerekiyor.

Güçlü beyne sahip olmada, doğru beslenmek gerekiyor. Bunun için günde ortalama 2.5 saat litre su tüketmek gerekiyor. Omega- 3 içeren balık ve semizotu ile yumurta, süt ve süt ürünleri, kuruyemişler ve baklagiller de beyin hücrelerini koruyor. Kararında tüketilen bitter çikolata