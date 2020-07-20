Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 20.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ağızları tatlandıran viagra etkisi yapıyor! ı uzatıyor...

    Vitamin deposu , ın ömrünü uzatıyor. Yapılan araştırmalara göre, A vitamini ve potasyum bakımından oldukça zengin olan kayısı, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor.

    Aşkın sırrı kayısı

    Vitamin deposu , ın ömrünü uzatıyor. Yapılan araştırmalara göre, A vitamini ve potasyum bakımından oldukça zengin olan kayısı, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Afrodizyak etkili besinlerin başında yer alan bu meyve, aynı zamanda sperm kalitesini de yükseltiyor. Uzmanlar, vücuda enerji veren kayısının faydalarını şu şöyle özetliyor:

    Beyin sağlığını korur.

    Alzheimer riskini azaltır.

    Ömrü uzatır.

    Kansere karşı korur.

    Kalp-damar hastalıklarını önler.

    Göz sağlığına iyi gelir.

    Karaciğer yetmezliği riskini azaltır.

    Cinsel gücü arttırır ve sperm sayısını arttırır.

    Kansızlığa iyi gelir.

    Mide ağrılarını dindirir.

    Sindirim sistemine iyi gelir.

    Kabızlığı önler ve kilo vermenize yardım eder.

    Kan şekerini düzenler.

    Cildi güzelleştirir ve yaşlanma etkilerini en aza indirir.

    Haberler Sağlık Ağızları tatlandıran kayısı viagra etkisi yapıyor! Cinsel hayatı uzatıyor...
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri