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    • Sağlık
    • 05.07.2020 Gazete
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    dan 'gözlük' kullanın uyarısı

     aylarında havuzdan bazı hastalıkların bulaştığı biliniyor. , "Bu enfeksiyonlardan biri de göz hastalıklarıdır. kızarıklık, çapaklanma, akıntı ve sulanma ile seyreden konjonktivit denen hastalık, antibiyotikli göz damlaları ile tedavi edilir. Bazen de havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan aşırı düzeydeki klor gözlerde tahrişe bağlı alerjik kızarıklık, yanma ve batma hissine neden olabilir. Bu durumlardan korunmak için havuz gözlükleri kullanılmalı, gözlerin uzun süre klorlu su ile temasından kaçınılmalı" dedi.

    Gözlük kullanın
    Yaz aylarında havuzdan bazı hastalıkların bulaştığı biliniyor. , "Bu enfeksiyonlardan biri de göz hastalıklarıdır. kızarıklık, çapaklanma, akıntı ve sulanma ile seyreden konjonktivit denen hastalık, antibiyotikli göz damlaları ile tedavi edilir. Bazen de havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan aşırı düzeydeki klor gözlerde tahrişe bağlı alerjik kızarıklık, yanma ve batma hissine neden olabilir. Bu durumlardan korunmak için havuz gözlükleri kullanılmalı, gözlerin uzun süre klorlu su ile temasından kaçınılmalı" dedi.
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