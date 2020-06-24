Corona belirtilerinde baş ağrısı var mı? Gün gün corona virüs belirtileri nelerdir?

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne yol açan corona virüs salgınından dolayı herkes korkar hale geldi ve önlemlerini alıyor. Milyonlarca vatandaş kendi sağlıklarına dikkat ederken olası belirtileri fark ettikçe de corona virüs olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Bu noktada Corona belirtilerinde baş ağrısı var mı? Çok fazla araştırılıyor. Her belirti corona olduğunuz anlamına gelmese de belirtilerinizi takip etmekte fayda var. İşte gün gün coronanın yarattığı etkiler…
GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
1-3. gün
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.