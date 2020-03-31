Coronavırüs'e karşı alınacak tedbirler ile ilgili tartışma konusu halinde gelen maske kullanımına ilişkin önemli bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Derya Unutmaz
Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Şu anda herkesi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görmemiz lazım" diyerek dışarı çıkan herkesin maske takması gerektiği uyarısında bulundu.
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