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Prof. Dr. uyardı: Dışarı çıkan maske taksın

Coronavırüs'e karşı alınacak tedbirler ile ilgili tartışma konusu halinde gelen maske kullanımına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Türk bilim insanı Prof. Dr. , "Şu anda herkesi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görmemiz lazım" diyerek dışarı çıkan herkesin maske takması gerektiği uyarısında bulundu.

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Dışarı çıkan maske taksın

Coronavırüs'e karşı alınacak tedbirler ile ilgili tartışma konusu halinde gelen maske kullanımına ilişkin önemli bir açıklama geldi.


Prof. Dr. Derya Unutmaz

Türk bilim insanı Prof. Dr. , "Şu anda herkesi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görmemiz lazım" diyerek dışarı çıkan herkesin maske takması gerektiği uyarısında bulundu.

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