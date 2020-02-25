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Süt felçten korur

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, süt ve nin faydalarını araştırdı. Sonuç büyük yankı uyandırdı. Buna göre günde fazladan bir bardak süt içmenin beyin damarlarında pıhtı oluşmasını yüzde 5 engellediği saptandı.

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Süt felçten korur

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, süt ve nin faydalarını araştırdı. Sonuç büyük yankı uyandırdı. Buna göre günde fazladan bir bardak süt içmenin beyin damarlarında pıhtı oluşmasını yüzde 5 engellediği saptandı. Küçük bir kase yoğurdun yüzde 9, günde 200 gram sebze ve meyvenin inme olasılığını yüzde 13 azalttığı da vurguladı...

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