Süt felçten korur

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, süt ve süt ürünlerinin faydalarını araştırdı. Sonuç büyük yankı uyandırdı. Buna göre günde fazladan bir bardak süt içmenin beyin damarlarında pıhtı oluşmasını yüzde 5 engellediği saptandı. Küçük bir kase yoğurdun yüzde 9, günde 200 gram sebze ve meyvenin inme olasılığını yüzde 13 azalttığı da vurguladı...