Protein, demir, bakır ve A vitamininden zengin olan ciğer, şifa dağıtıyor. İçerdiği potasyum sayesinde hücrelerin büyümesini, onarılmasını ve yenilenmesini sağlıyor. Dozunda tüketildiğinde kalp hastalıklarını önlüyor. Cilt ve göz sağlığını koruyor. Akciğer sağlığını koruyor. Kanser riskini azaltıyor. Kansızlığı bitiriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.