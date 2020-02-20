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şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

Protein, demir, bakır ve A vitamininden zengin olan , şifa dağıtıyor. İçerdiği potasyum sayesinde hücrelerin büyümesini, onarılmasını ve yenilenmesini sağlıyor.

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Protein, demir, bakır ve A vitamininden zengin olan ciğer, şifa dağıtıyor. İçerdiği potasyum sayesinde hücrelerin büyümesini, onarılmasını ve yenilenmesini sağlıyor. Dozunda tüketildiğinde kalp hastalıklarını önlüyor. Cilt ve göz sağlığını koruyor. Ak sağlığını koruyor. Kanser riskini azaltıyor. Kansızlığı bitiriyor.

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