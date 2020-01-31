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i azaltıyor

Uzmanlar, düzenli yapmanın zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini ve Alzheimer hastalığı riskini azalttığını belirtiyor. Düzenli yürüyüş yapmak zihinsel i de azaltıyor ve mutluluk hormonu olan endorfin seviyesini yüksek tutuyor.

Yürüyüş stresi azaltıyor

Uzmanlar, düzenli yapmanın zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini ve Alzheimer hastalığı riskini azalttığını belirtiyor. Düzenli yürüyüş yapmak zihinsel i de azaltıyor ve mutluluk hormonu olan endorfin seviyesini yüksek tutuyor. Diğer faydaları ise şöyle: Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kemik erimesi riskini azaltır. verir. Metabolizma hızınızı artırır. Kandaki kolesterol seviyesini azaltır...

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