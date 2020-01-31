Yürüyüş stresi azaltıyor

Uzmanlar, düzenli yürüyüş yapmanın zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini ve Alzheimer hastalığı riskini azalttığını belirtiyor. Düzenli yürüyüş yapmak zihinsel stresi de azaltıyor ve mutluluk hormonu olan endorfin seviyesini yüksek tutuyor. Diğer faydaları ise şöyle: Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kemik erimesi riskini azaltır. Enerji verir. Metabolizma hızınızı artırır. Kandaki kolesterol seviyesini azaltır...